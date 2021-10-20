Черга з катафалків у київський крематорій становить майже дві години, – Радуцький

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Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький висловлюється за повторну організацію вакцинації в стінах парламенту для депутатів і співробітників законодавчого органу через зростання смертності внаслідок інфікування коронавірусом.

Про це він заявив на пленарному засіданні парламенту в середу, 20 жовтня.

“Дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів невакциновані досі, не маючи для цього протипоказань… Іще раз дуже прошу керівництво дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати вакцинацію для охочих у приміщеннях Верховної Ради (для працівників апарату, депутатів і працівників секретаріату Верховної Ради – Н.)“, – сказав Радуцький, якого цитує агентство “Інтерфакс”.

За словами керівника комітету, в Україні сьогодні за добу понад 18 тисяч хворих на коронавірус громадян.

“Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількість померлих… черга до київського крематорію сьогодні з катафалків становить майже дві години”, – зазначив Радуцький.

Як повідомлялося, влітку в стінах парламенту було організовано вакцинація для народних депутатів і співробітників Верховної Ради.

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