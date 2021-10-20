СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2679185 +18912
Летальні випадки:
61843 +495
Одужали:
2344799 +7605
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13709705 (+67258). Оновлено: 08:12 20.10.2021
Home / COVID-19 / Черга з катафалків у київський крематорій становить майже дві години, – Радуцький

Черга з катафалків у київський крематорій становить майже дві години, – Радуцький

20/10/2021 12:21

Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький висловлюється за повторну організацію вакцинації в стінах парламенту для депутатів і співробітників законодавчого органу через зростання смертності внаслідок інфікування коронавірусом.

Про це він заявив на пленарному засіданні парламенту в середу, 20 жовтня.

“Дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів невакциновані досі, не маючи для цього протипоказань… Іще раз дуже прошу керівництво дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати вакцинацію для охочих у приміщеннях Верховної Ради (для працівників апарату, депутатів і працівників секретаріату Верховної Ради – Н.)“, – сказав Радуцький, якого цитує агентство “Інтерфакс”.

За словами керівника комітету, в Україні сьогодні за добу понад 18 тисяч хворих на коронавірус громадян.

“Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількість померлих… черга до київського крематорію сьогодні з катафалків становить майже дві години”, – зазначив Радуцький.

Як повідомлялося, влітку в стінах парламенту було організовано вакцинація для народних депутатів і співробітників Верховної Ради.

Читайте також:
В Україні виявили майже 19 тис. нових ковід-хворих за добу, госпіталізовано – 5,5 тис.

Унікальних переглядів: 678
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері. Заклад охороняє поліція

В інфекційному відділенні Куп’янської міської лікарні у Харківській області стався конфлікт, під час якого 35-річний чоловік пошкодив двері у відділенні. Про це у вівторок, 19 жовтня, поінформувала пресслужба обласного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse