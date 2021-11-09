Зеленський доручив зібрати засідання РНБО

Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати засідання Ради національної безпеки і оборони на середу, 10 листопада.

Про це інформує пресслужба РНБО у вівторок, 9 листопада.

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в місті Київ засідання РНБО України (офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня під час засідання РНБО було затверджено План оборони України, Стратегії інформаційної безпеки та біобезпеки і біологічного захисту, а також запроваджено санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей та в Криму.

Читайте також:

Відставлений Аваков почав говорити про неприпустимість рішень РНБО щодо санкцій