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Відставлений Аваков почав говорити про неприпустимість рішень РНБО щодо санкцій

06/11/2021 19:22

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції на Раді нацбезпеки і оборони, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання і там часто не було доказової бази.

Про це Аваков сказав в ефірі каналу “Україна 24” ввечері 4 листопада, передає “Українська правда“.

“Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі – абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій – це було неприпустимо, я не хотів у цьому брати участь. Тому що кожне РНБО я приходив – я, член РНБО, не маленький, не останній – я приходив і чекав, і мені за 5 хвилин до цього видавали папочку. Я відкривав папочку і уважно читав, потім піднімав голову і казав: “А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?” Вони кажуть: “Як? Ну подивіться, там є оперативна довідка”. Я казав: “Ну, у мене таких довідок повний стіл завалений – вони половина неправда, а половина їх треба доопрацьовувати. На основі чого?” – сказав міністр, який уже втратив посаду.

Аваков також розповів, що на засіданні Радбезу могли “з голосу” називати прізвища, яких у проєктній папці взагалі не було. І нібито секретар РНБО Олексій Данилов на це спокійно відповів – мовляв, “просто не встигли розмножити”.

За словами колишнього міністра, це “гігантська проблема” та “спрощення ситуації”.

Аваков також упевнений, що “санкції проти громадян України запроваджувати не можна”.

“У результаті немає РНБО як виконавчого органу влади. РНБО призначається указами президента – всіх призначив, усіх звільнив. По суті, рішення РНБО – це рішення президента України. Це знову вертикалізація влади без балансу”, – підсумував Арсен Аваков.

Як інформувала “Новинарня“, Арсен Аваков після 8,5 років на чолі МВС мусив написати заяву про звільнення “за власним бажанням” 13 липня 2021 року. Рада звільнила його 15 липня.

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Україна

Відставлений Аваков почав говорити про неприпустимість рішень РНБО щодо санкцій

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції на Раді нацбезпеки і оборони, члени РНБО отримували за 5 хвилин...

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