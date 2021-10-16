Зеленський на РНБО передав на “посилений контроль” питання справ про держзраду

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 15 жовтня заслухали питання про розслідування кримінальних справ за статтею “державна зрада”.

Про це за підсумками засідання інформує пресслужба РНБО.

За словами секретаря Ради Олексія Данілова, голова СБУ Іван Баканов та генеральний прокурор Ірина Венедіктова надали інформацію про стан розслідування справ за статтею 111 (“Державна зрада”) Кримінального кодексу України.

“1600 справ по цій статті було порушено з 2014 року, 400 чоловік перебуває в розшуку. Однак існує проблема, що велика частина справ порушена щодо людей, які перебувають на території Донецької і Луганської областей”, – зазначив Данілов.

Він підкреслив, що за дорученням президента України це питання взяте на посилений контроль.

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