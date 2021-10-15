РНБО: затверджено перший план оборони України, дві стратегії, санкції, скориговано “ворів у законі”, і не тільки

Олексій Данілов. Фото: РНБО

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 15 жовтня під головуванням президента Володимира Зеленського схвалила План оборони України, стратегії інформаційної безпеки, біобезпеки та біологічного захисту, а також застосувала санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомив під час брифінгу по завершенні засідання секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, РНБО розглянула у режимі “таємно” і схвалила план оборони України, в якому реалізовано принцип всеохоплюючої оборони держави, запроваджений Стратегією воєнної безпеки України.

“Це перший фундаментальний документ в історії нашої країни. Ми маємо чіткий план узгодженої взаємодії державних органів та сил оборони”, – зазначив він.

Як сказав Данілов на брифінгу, цей великий документ, над яким працювали майже два роки, дає “дає чіткі відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою”. У документі чітко прописано, в яких ситуаціях які органи мають бути задіяні і як вони повинні співпрацювати один з одним. Також там зазначається, в який спосіб у таких ситуаціях долучаються представники територіальної оборони.

Пізніше у коментарі програмі “Свобода слова Савіка Шустера” Данілов додав, що План оборони України є цілком таємним документом і стосується дій у разі “воєнної ситуації” в країні.

Метою схваленої на сьогоднішньому засіданні Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, сказав секретар РНБО на брифінгу, є поетапне створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту з урахуванням актуальних загроз.

Говорячи про ще одну схвалену стратегію – інформаційної безпеки, Данілов зазначив, що цей документ є вкрай актуальним з огляду на зростання кількості спеціальних інформаційних операцій з боку Російської Федерації.

Також, за словами Данілова, до порядку денного було внесено низку санкційних питань. Зокрема, у зв’язку з виборами до Державної Думи РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Криму Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції щодо 237 осіб. Крім того, було прийнято рішення про застосування санкцій щодо російської компанії MERE і до Єменської Республіки.

За словами секретаря Ради, голова СБУ Іван Баканов та генеральний прокурор Ірина Венедіктова надали інформацію про стан розслідування справ за статтею 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.

“1600 справ по цій статті було порушено з 2014 року, 400 чоловік перебуває в розшуку. Однак, існує проблема, що велика частина справ порушена щодо людей, які перебувають на території Донецької і Луганської областей”, – зазначив секретар РНБО України, підкресливши, що за дорученням Президента України це питання взяте на посилений контроль.

Міністри закордонних справ та юстиції Дмитро Кулеба і Денис Малюська поінформували про перебіг слухань в Арбітражному трибуналі, створеному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів. “Це питання перебуває на контролі у президента України. Ми будемо відстоювати інтереси нашої країни”, – сказав Данілов.

На засіданні також було представлено доповідь міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського про стан виконання цим міністерством рішень РНБО України. За словами секретаря РНБО, стан виконання указів президента та рішень Радбезу Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України вкрай незадовільний та має стати предметом обговорення на засіданні Кабінету Міністрів.

Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах поінформував про стан справ та додаткові заходи з посилення державного нагляду у сфері надрокористування. “Надходження від цієї структури у 2020 році склали 28,9 млрд грн, цього року очікуємо щонайменше 50 млрд грн”, – зазначив секретар Ради.

За його словами, з 1 листопада запрацює публічний портал в рамках інформаційно-аналітичної системи “СОТА”, на якому буде розміщена інформація, зокрема, від Державної служби геології та надр України щодо компаній у сфері надрокористування та виданих ліцензій.

Члени РНБО заслухали інформацію міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, голови Державної митної служби Павла Рябікіна та голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека про стан виконання протокольного рішення РНБО від 17 вересня 2021 року щодо виконання деяких рішень РНБО, спрямованих на посилення боротьби з контрабандою та “ворами в законі”.

За словами секретаря РНБО України, у попередніх рішеннях РНБО були допущені помилки щодо 108 осіб, визначених як “вори в законі”. “Помилки були виправлені. Вісім співробітників МВС, які готували ці рішення, за інформацією міністра, понесли за це покарання”, – сказав він.

Для розгляду питання боротьби з контрабандою на митниці, повідомив Олексій Данілов, були запрошені представники Одеської митниці та СБУ. “В цій царині є певні зрушення. На 47 млрд грн були збільшені надходження до бюджету”, – зазначив він, додавши, що у даному питанні президент України “вийшов із пропозицією підсилення кадрового забезпечення митниці”.

Секретар РНБО, за його словами, представив доповідь щодо підвищення ефективності прийнятих РНБО рішень з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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