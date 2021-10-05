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В Україні запустили систему “СОТА”

05/10/2021 15:20

В офісі президента України відбулася презентація сучасної інформаційно-аналітичної системи “СОТА”, яку розробив апарат Ради національної безпеки і оборони України. Це глобальна система, що містить вичерпну верифіковану інформацію щодо різних сфер життєдіяльності країни та її національної безпеки.

Як розповів під час презентації у вівторок, 5 жовтня, секретар РНБО Олексій Данілов, дані, які містяться в цій системі, беруть до уваги при ухваленні тих чи інших важливих управлінських рішень.

“Система, що веде повний моніторинг усіх процесів, які відбуваються в нашій державі в цій царині, і яка дає змогу знати, розуміти, прогнозувати й ухвалювати ті чи інші управлінські рішення, пов’язані, зокрема, з ситуацією з поширенням COVID-19”, – цитує Данілова пресслужба ОП.

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних із різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад 20 напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів. Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події в зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо. Уся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел та обробляється в системі, синхронізована з геопросторовими даними.

Наприклад, у контексті охорони здоров’я “СОТА” містить відомості щодо готовності медичних закладів, загальної кількості ліжко-місць у них для хворих на коронавірусну хворобу, дані щодо їхньої заповненості тощо. Також є інформація щодо забезпечення регіонів вакцинами, кількості проведених щеплень, зокрема за галузями діяльності громадян та найменуванням вакцини.

Система здійснює моніторинг даних не лише щодо ситуації в країні, а й за кордоном.

За словами секретаря РНБО, президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи, зокрема з огляду на інформаційну безпеку в країні та задля ефективної боротьби з дезінформацією. Будь-хто може зайти у систему за посиланням і знайти дані щодо ситуації в будь-якій точці, щоб, серед іншого, перевірити та зіставити інформацію.

“Дуже важливо, щоб у нас із вами була спільна робота щодо інформування населення. Тому що інколи дехто висмикує той чи інший факт стосовно тієї чи іншої лікарні, як це відбувалося, наприклад, у Одесі. Просимо вас користуватися верифікованими джерелами, доступ до системи є абсолютно відкритим на сайті РНБО, є на неї посилання і все, що стосується ситуації з COVID-19”, – сказав Олексій Данілов і додав, що дані в системі оновлюються щодня.

“Закрита частина стосується лише військової складової, а щодо кожної іншої сфери нашої життєдіяльності маємо чітку й зрозумілу ситуацію”, – резюмував секретар РНБО.

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