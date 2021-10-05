РНБО запустила сайт зі санкційними списками України

Рада національної безпеки та оборони запустила сайт, де вказані юридичні та фізичні особи, до яких Київ застосував санкції.
Як передає “Новинарня“, в реєстрі вказані 3 960 фізичних осіб та 1 848 юридичних.
На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua реалізована функція пошуку фігуранта по ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.
Стосовно юридичних осіб вказані наступні дані — назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса й ін.
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