Бельгія закрила в’їзд для туристів із України

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Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без поважної мети навіть за наявної вакцинації проти COVID-19.

Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба посольства України в Бельгії.

“Бельгія обмежує поїздки для українців з несуттєвою (туристичною) метою. Подорожі з поважних причин і транзит дозволяються. Зазначене рішення може бути переглянуте, у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні та Бельгії. Посольство працює, щоби максимально зберегти для українців свободу подорожей до Бельгії”, – йдеться в повідомленні.

За новими правилами, з 9 листопада до Бельгії можуть в’їздити лише:

особи, які мають бельгійське громадянство;

особи, які мають основне місце проживання в Бельгії;

один з подружжя або партнер особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;

діти особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії, або її партнера, якщо вони живуть разом;

особи, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком до іншої країни ЄС або Шенгенської зони, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;

особи, які здійснюють транзит за межі ЄС або Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит у Бельгії з країни високого ризику, не виходячи з зони аеропорту, що не входить до Шенгенської зони);

особи, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;

транспортний і вантажний персонал, моряки, екіпажі буксирів, льотчики та інший персонал, який працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочою метою. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

Особам, які належать до таких категорій, потрібно перед прибуттям до Бельгії заповнити спеціальну форму – Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту вони прибувають та від часу перебування в країні.

Водночас усім людям від 12 років потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 72 години до прибуття в Бельгію.

Після цього потрібно додатково здати тест на перший і сьомий день після прибуття.

Також – у тому числі повністю щепленим мандрівникам – потрібно провести десять днів на самоізоляції, за винятком діяльності, яка є основною причиною поїздки до Бельгії у випадку дипломатів і транспортного персоналу.

Нагадаємо, 9 листопада Рада Європейського союзу затвердила рішення про виключення України із “зеленого списку” для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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