Бельгія закрила в’їзд для туристів із України

Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без поважної мети навіть за наявної вакцинації проти COVID-19.
Про це у вівторок, 9 листопада, інформує пресслужба посольства України в Бельгії.
“Бельгія обмежує поїздки для українців з несуттєвою (туристичною) метою. Подорожі з поважних причин і транзит дозволяються. Зазначене рішення може бути переглянуте, у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні та Бельгії. Посольство працює, щоби максимально зберегти для українців свободу подорожей до Бельгії”, – йдеться в повідомленні.
За новими правилами, з 9 листопада до Бельгії можуть в’їздити лише:
Особам, які належать до таких категорій, потрібно перед прибуттям до Бельгії заповнити спеціальну форму – Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту вони прибувають та від часу перебування в країні.
Водночас усім людям від 12 років потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 72 години до прибуття в Бельгію.
Після цього потрібно додатково здати тест на перший і сьомий день після прибуття.
Також – у тому числі повністю щепленим мандрівникам – потрібно провести десять днів на самоізоляції, за винятком діяльності, яка є основною причиною поїздки до Бельгії у випадку дипломатів і транспортного персоналу.
Нагадаємо, 9 листопада Рада Європейського союзу затвердила рішення про виключення України із “зеленого списку” для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.
Читайте також:
Після 20 місяців заборони: США відкривають в’їзд туристам із Європи
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!