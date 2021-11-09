Рада ЄС виключила Україну із “зеленого списку” для подорожей

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Рада Європейського союзу затвердила рішення про виключення України із “зеленого списку” для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про це у вівторок, 9 листопада, пише “Європейська правда” з посиланням на відповідну заяву.

“Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку вилучили Сінгапур та Україну”, – йдеться у заяві.

Необов’язкові поїздки до ЄС із визначених країн або організацій підлягають тимчасовим обмеженням.

“Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників”, – зазначається у рішенні.

У “зеленому” списку ЄС наразі залишаються 18 країн.

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