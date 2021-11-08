Мігранти з Білорусі хотіли прорватися в Польщу через кордон. ВІДЕО

Скріншот із відео

Об’єднані сили польських військовослужбовців і поліції запобігли спробі силового перетину нелегальними мігрантами загородження на польсько-білоруському кордоні.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомило МВС Польщі.

“Польські служби запобігли спробі мігрантів пробитися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузниці. Ситуація під контролем”,- поінформували в МВС Польщі.

🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

З відеозйомки, що ведеться мігрантами з кордону в режимі онлайн, видно, що частково зруйновано загородження з колючого дроту.

Мігранти (ймовірно, з азіатських країн) скандують англійською мовою до польських силовиків: “Німеччина, Німеччина” і пояснюють, що вони хочуть до ФРН. З іншого боку кордону вишикувалося багато польських військовослужбовців та поліцейських зі щитами, які періодично застосовують проти найбільш агресивних мігрантів сльозогінний газ. Над зоною конфлікту на низькій висоті періодично пролітають польські військові гелікоптери.

За останньою інформацією Прикордонної служби Польщі, нові групи мігрантів у супроводі білоруських служб прибувають на польсько-білоруський кордон і здійснюють спроби його силового перетину.

У Варшаві зібрався урядовий кризовий штаб за участю силовиків під головуванням прем’єр-міністра країни Матеуша Моравецького.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про ще один інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

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