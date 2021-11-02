У Харкові оголосили результати виборів міського голови

Ігор Терехов. Фото: Сергій Бобок

На позачергових виборах міського голови Харкова, що пройшли в неділю, 31 жовтня, переміг чинний секретар міськради Ігор Терехов. За підсумками підрахунку 100% протоколів, він набрав понад 50% голосів виборців.

Як передає “Новинарня“, про це оголосила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко.

Згідно з протоколом комісії, Ігор Терехов отримав 146 240 голосів виборців, що складає 50,66%. Отже, він переміг у першому турі.

Найближчий суперник Терехова на виборах – колишній голова Харківської облдержадміністрації та колишній мер цього міста -Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше – 82 008 голосів (28,4%).

Водночас громадянська мережа “Опора” заявляє, що виявила фальсифікацію протоколів про підрахунок голосів на дев’яти дільницях, де проходило голосування на виборах мера Харкова. Всі фальшування здійснені на користь кандидата Ігоря Терехова.

Результати виборів міського голови Харкова ТВК встановлювало понад добу.

“Це абсолютна аномалія, коли в членів ДВК для підрахунку був аж один бюлетень з десятьома кандидатами. Явка при цьому була на меншою за 30%. Тобто, по суті, рахувати тут більше доби реально нема чого і вся математика має дуже легко сходитися”, – йдеться в повідомленні руху “Чесно”.

Ігор Терехов понад 10 місяців виконував обов’язки міського голови після смерті мера Геннадія Кернеса.

Терехов називає себе “людиною Кернеса” і запевняє, що саме його нині покійний Кернес бачив своїм наступником.

Як інформує “24 канал”, 54-річний Ігор Терехов до приходу у владу Харкова і області закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут і був керівником харківського заводу “Кондиціонер”.

ЗМІ писали про те, що у 1992-1995 роках Терехов був футбольним арбітром, лінійним помічником судді і встиг попрацювати суддею у 22 іграх вищої ліги.

У 2006 році став економічним радником відділу Харківської облдержадміністрації, який забезпечував діяльність голови ОДА і його заступників. На той час, після Помаранчевої революції, головою Харківської ОДА був Арсен Аваков.

Того ж року Ігор Терехов потрапив до партійного списку блоку “Наша Україна” на виборах до Верховної Ради, однак депутатом не став. Невдовзі його призначили заступником Авакова.

У 2010-му, коли до влади прийшов Віктор Янукович, посади керівників області залишили і Аваков, і Терехов. Останній приєднався до запеклих опонентів Авакова – Михайла Добкіна, який тоді був главою облдержадміністрації, і Геннадія Кернеса, який став міським головою. Разом із Кернесом обирався депутатом міськради із 2015 по 2020 роки від різних політичних сил – “Відродження”, “Опозиційного блоку – Довіряй ділам”, “Блоку Кернеса – Успішний Харків”. У різний час він обіймав посади заступника міського голови. За десять днів до смерті Геннадія Кернеса, у грудні 2020 року, Ігор Терехов став секретарем Харківської міськради. З того часу виконує обов’язки міського голови.

Як інформувала “Новинарня“, міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в Німеччині. Він обіймав посаду міського голови Харкова з 2010 року. Виходець із кримінального світу та прибічник Партії регіонів, у 2014 році він підтримував у місті проросійські сили, був причетний до катувань “майданівців”. Кримінальна справа щодо Кернеса була закрита в серпні 2018 року через постійні неявки прокурорів.

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах. Під час пробіжки мера важко поранили з вогнепальної зброї. Після замаху Кернес пересувався на інвалідному візку.

14 вересня 2020 року українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес доставлений в лікарню з двостороннім запаленням легень, у нього вкрай складна форма коронавірусу.

17 вересня стало відомо, що Кернеса привезли на лікування до німецької клініки “Шаріте” в Берліні.

4 листопада Кернес був офіційно визнаний харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня без особистої участі кандидата у виборчій кампанії.

7 листопада його офіційно зареєстрували міським головою Харкова.

За інформацією бізнесмена Павла Фукса, Кернес планував повернутися в Україну до Нового року.

Увечері 21 грудня у Харкові приземлився борт з тілом померлого мера міста Геннадія Кернеса, а 23 грудня пройшла церемонія прощання.

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