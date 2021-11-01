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Поліція назвала причини затримання нардепа Киви на Столичному шосе

01/11/2021 18:57

Патрульна поліція України прокоментувала слідчі дії на Столичному шосе в Києві за участі народного депутата Іллі Киви та пояснила, за що склала адмінпротокол.

Відповідний релі відомство опублікувало після інциденту в понеділок, 1 листопада.

Зазначається, що близько 11-ї години на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР.

“На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів перебував народний депутат. Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам”, – йдеться в повідомленні.

Патрульні наголошують, що інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).

Надалі патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої можливої кваліфікації дій громадян.

Як писала “Новинарня“, 1 листопада на Столичному шосе у Києві правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива.
На опублікованих кадрах видно, що біля автомобіля Киви стоїть декілька поліцейських машин, участь у цій операції беруть також бійці спецпідрозділу. Кива підтвердив факт затримання і повідомив, що перебуває на місці в очікуванні адвоката.

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