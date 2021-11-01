Правоохоронці затримують нардепа Киву, – ЗМІ

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Фото: "24 канал"

У понеділок, 1 листопада, на Столичному шосе у Києві правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів, поширюючи відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно, що біля автомобіля Іллі Киви стоїть декілька поліцейських машин, участь у цій операції беруть також бійці спецпідрозділу.

За інформацією, яку не підтверджено офіційно, автомобіль Киви правоохоронці зупинили для того, щоб оголосити йому підозру в справі про державну зраду.

У коментарі Telegram-каналу pavlovskynews Ілля Кива підтвердив факт затримання і повідомив, що перебуває на місці в очікуванні адвоката. За його словами, підозру йому не вручали, а його авто зупинили для того, щоб “заробити грошей”.

Правоохоронці поки офіційно не коментували слідчі дії за участю нардепа – релізи відсутні на сайтах ДБР, ОГП, СБУ, Нацполу.

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