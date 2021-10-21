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Нардепа Киву виключили з “ОПЗЖ”

21/10/2021 14:49

Народного депутата Іллю Киву виключили з партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Про своє виключення з партії він повідомив на відео, яке оприлюднив журналіст Андрій Павловський у соцмережі ФБ в четвер, 21 жовтня.

Рішення про виключення Киви було ухвалено на конференції Полтавської обласної організації “ОПЗЖ”.

Сам нардеп вважає, що це рішення було ухвалено з ініціативи Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

“Я не давав їм можливість зливати та продавати партію, підробляти документи. Можливо, їм справді не подобається моя позиція стосовно нацистських злочинців або президента РФ. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий і до діалогу, і до різких безкомпромісних дій”, – заявив Кива.

Він уточнив, що тепер очікує рішення про виключення його з фракції.

Разом з тим, член партії “Опозиційна платформа – За життя” і народний депутат однойменної фракції Микола Скорик не підтвердив факту виключення Киви з партії “ОПЗЖ”.

“Це маячня, я думаю. Я не знаю, що там відбувається в тій Полтаві… Але я думаю, що там якесь непорозуміння”, – сказав Скорик журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, 21 жовтня.

За його словами, рішення про виключення з партії ухвалює “стратегічна рада”.

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Україна

Нардепа Киву виключили з “ОПЗЖ”

Народного депутата Іллю Киву виключили з партії “Опозиційна платформа – За життя”. Про своє виключення з партії він повідомив на відео, яке оприлюднив журналіст Андрій Павловський у соцмережі ФБ...

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