Другий тур місцевих виборів у Грузії: партія Саакашвілі програла 19 із 20 муніципалітетів, зокрема всі великі міста

Виборча агітація в Тбілісі за опозиціонера Ніку Мелію (ліворуч) та чинного мера Каху Каладзе. Фото: Отар Кобахідзе/Civil.ge

У другому турі місцевих виборів у Грузії, що відбулися 30 жовтня, кандидати правлячої партії “Грузинська мрія” перемагають у п’яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах (із 20 муніципалітетів, де відбувалися вибори).

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів від ЦВК Грузії, передає “Європейська правда”.

У столиці, Тбілісі, в другому переміг кандидат від “Грузинської мрії”, колишній футболіст київського “Динамо” Каха Каладзе, який набрав 55,6% голосів. Кандидат від опозиційної партії “Єдиний національний рух” (ЄНР) Ніканор Мелія отримав 43,4% голосів.

Кандидати від “Грузинської мрії” також перемогли на виборах мерів Зугдіді, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. (Як відомо, саме в Руставі перебуває під вартою колишній президент Міхеїл Саакашвілі.)

Кандидат від “Національного руху” Саакашвілі переміг лише в Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії.

При цьому ввечері в суботу опозиція заявляла про свою перемогу (на підставі даних екзит-полу опозиційної телекомпанії напротивагу провладній) та висловлювала наміри захищати результати виборів.

Явка у другому турі виборів становила 49,9%. Для порівняння, перший тур муніципальних виборів відбувся при явці 51,92%.

Нагадаємо, за результатами голосування в першому турі цих виборів, 2 жовтня, правляча партія “Грузинська мрія” перемогла “Єдиний національний рух” Саакашвілі, набравши понад 46% голосів. Однак опозиції вдалося показати відносно кращий результат у трьох із п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді. Після цього мав відбутися другий тур.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії та відбуваються на тлі прибуття до країни колишнього президента Грузії, нині громадянина України Михеїла Саакашвілі, його затримання й ув’язнення за попередніми вироками. Саакашвілі оголосив голодування, але представники влади Грузії кажуть, що його не помилують.

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