СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2922302 +17430
Летальні випадки:
67729 +336
Одужали:
2436213 +5269
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14426626 (+47906). Оновлено: 08:17 31.10.2021
Home / Світ / Європа / Другий тур місцевих виборів у Грузії: партія Саакашвілі програла 19 із 20 муніципалітетів, зокрема всі великі міста

Другий тур місцевих виборів у Грузії: партія Саакашвілі програла 19 із 20 муніципалітетів, зокрема всі великі міста

31/10/2021 10:43

У другому турі місцевих виборів у Грузії, що відбулися 30 жовтня, кандидати правлячої партії “Грузинська мрія” перемагають у п’яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах (із 20 муніципалітетів, де відбувалися вибори).

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів від ЦВК Грузії, передає “Європейська правда”.

У столиці, Тбілісі, в другому переміг кандидат від “Грузинської мрії”, колишній футболіст київського “Динамо” Каха Каладзе, який набрав 55,6% голосів. Кандидат від опозиційної партії “Єдиний національний рух” (ЄНР) Ніканор Мелія отримав 43,4% голосів.

Кандидати від “Грузинської мрії” також перемогли на виборах мерів Зугдіді, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. (Як відомо, саме в Руставі перебуває під вартою колишній президент Міхеїл Саакашвілі.)

Кандидат від “Національного руху” Саакашвілі переміг лише в Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії.

При цьому ввечері в суботу опозиція заявляла про свою перемогу (на підставі даних екзит-полу опозиційної телекомпанії напротивагу провладній) та висловлювала наміри захищати результати виборів.

Явка у другому турі виборів становила 49,9%. Для порівняння, перший тур муніципальних виборів відбувся при явці 51,92%.

Нагадаємо, за результатами голосування в першому турі цих виборів, 2 жовтня, правляча партія “Грузинська мрія” перемогла “Єдиний національний рух” Саакашвілі, набравши понад 46% голосів. Однак опозиції вдалося показати відносно кращий результат у трьох із п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді. Після цього мав відбутися другий тур.
Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії та відбуваються на тлі прибуття до країни колишнього президента Грузії, нині громадянина України Михеїла Саакашвілі, його затримання й ув’язнення за попередніми вироками. Саакашвілі оголосив голодування, але представники влади Грузії кажуть, що його не помилують.

Читайте також:
“Виснажився, схуд на 14 кг”:
Денісова зробила заяву після відвідання голодуючого Саакашвілі в грузинській тюрмі

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

COVID за суботу: 17 430 нових випадків, госпіталізовано 5 663 особи

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні зареєстрували 17 430 нових випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 31 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ. При...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse