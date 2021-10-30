Українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі – Герус

Українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
“Імпорту електроенергії з РФ з 1 листопада не буде. Компанія “Інтер РАО” 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований”, – написав він у своєму Telegram-каналі.
За даними Геруса, також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії з Білорусі – відповідні аукціони на продаж електроенергії не відбулися.
Водночас у коментарі УНІАН Герус пояснив, що проведений держкомпанією “Укренерго” аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів дозволив українським компаніям викупити тільки шлях транспортування електроенергії, але не саму енергію як товар.
“Перетин – це лінії електропередач (транспорт). Але ще треба купити товар, щоб його транспортувати через той перетин. Без товару нічого не буде”, – наголосив нардеп.
Він також додав, що, за даними Міненерго, 29 жовтня на складах сімох ТЕС не було гарантованих запасів вугілля.
“Гарантовані запаси вугілля – це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно з умовами ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тисяч тонн вугілля”, – зазначив Герус.
Як писала “Новинарня“, наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.
У вересні НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.
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