Українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі – Герус

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Українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

“Імпорту електроенергії з РФ з 1 листопада не буде. Компанія “Інтер РАО” 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

За даними Геруса, також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії з Білорусі – відповідні аукціони на продаж електроенергії не відбулися.

Водночас у коментарі УНІАН Герус пояснив, що проведений держкомпанією “Укренерго” аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів дозволив українським компаніям викупити тільки шлях транспортування електроенергії, але не саму енергію як товар.

“Перетин – це лінії електропередач (транспорт). Але ще треба купити товар, щоб його транспортувати через той перетин. Без товару нічого не буде”, – наголосив нардеп.

Він також додав, що, за даними Міненерго, 29 жовтня на складах сімох ТЕС не було гарантованих запасів вугілля.

“Гарантовані запаси вугілля – це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно з умовами ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тисяч тонн вугілля”, – зазначив Герус.

Як писала “Новинарня“, наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У вересні НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

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