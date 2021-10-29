У Києві від ускладнень COVID-19 померло подружжя письменників Тимур і Олена Литовченки

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У Києві від ускладнень COVID-19 померло подружжя українських письменників – Тимур і Олена Литовченки.

Про це інформує пресслужба видавництва “Фоліо”.

“З глибоким сумом повідомляємо, що пандемія коронавірусу забрала життя двох наших талановитих та відданих авторів, з якими ми плідно співпрацювали багато років – Тимура і Олени Литовченків. Дивовижна пара українських літераторів, учасників та переможців багатьох літературних конкурсів та премій, автори кількох десятків книжок пішли з життя майже в один день, проживши разом 37 років“, – йдеться у повідомленні.

У видавництві додали, що в їхньому спільному з письменницьким дуетом доробку були вісім історичних романів і десятитомна епопея “101 рік України”.

Залишились незавершені рукописи наступних романів, які писало творче подружжя, в тому числі книга “Княгиня Ольга”.

Донька письменників Людмила повідомила у фейсбуці, що батьки мали хвороби, які завадили їм вакцинуватися проти COVID-19.

Тимур Литовченко — український письменник-фантаст, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заступник голови Творчого об’єднання пригодників і фантастів при Київській міській організації НСПУ, керівник клубу любителів фантастики “Чумацький шлях”. Автор численних фантастичних творів, а також історичних романів і детективів.

Олена Литовченко є авторкою багатьох оповідань, а у співавторстві з чоловіком – історичних романів.

Письменники були однолітками, мали по 58 років. Олена померла 28-го, а Тимур – 29 жовтня.

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