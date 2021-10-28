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“Байрактари” збирають цінні відомості про противника й готові атакувати вдень та вночі, – Наєв

28/10/2021 19:15

Ударні безпілотники Bayraktar, які стоять на озброєнні української армії, вже протягом шести місяців перебувають на бойовому чергуванні та готові застосовуватися вдень і вночі.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у коментарі для BBC News Україна.

“Вони знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування”, – зазначив він.

За його словами, безпілотники вже показали свою ефективність для розвідки, передаючи цінні відомості про супротивника. І патрулюють не тільки Донбас, а й південь і північ України.

Зазначимо, наразі Україна закупила у Туреччини 12 комплексів Bayraktar.

“Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз всі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування – також вдень і вночі”, – додав Наєв.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.

“З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача Збройних сил України було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися”, – повідомили в Генштабі.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.
“У нас дійсно особливі добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії розмежування”, – сказав речник Путіна.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.
“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.
Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.
Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ. 

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