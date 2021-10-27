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У Німеччині зробили ще один крок до сертифікації “Північного потоку-2”

27/10/2021 10:13

Міністерство економіки Федеративної Республіки Німеччина повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по “Північному потоку-2” та передало його результати Федеральному відомству мереж.

Про це інформує Deutsche Welle.

Експерти мінекономіки дійшли висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання ФРН і ЄС.

Перед ухваленням рішення відомство проводило консультації з іншими країнами. В них брали участь Естонія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина.

Попереднє рішення в процесі сертифікації тепер має винести німецький мережевий регулятор, який отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію щодо “Північного потоку – 2” має висловити Єврокомісія.

Чиновники з Брюсселя мають ще два місяці на підготовку власного висновку. Також Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація.

Після того, як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може тривати вісім-десять місяців.

Про повне завершення будівництва “Північного потоку-2” російський “Газпром” повідомив 10 вересня 2021 року.
18 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка є дочірнім підприємством “Газпрому”, проінформувала, що першу нитку трубопроводу заповнено газом.
“Газпром” розраховує запровадити газопровід в експлуатацію до кінця року. Однак для початку постачання газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.

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