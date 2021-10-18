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Рада ЄС продовжила санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди до 2022 року

18/10/2021 17:56

Рада міністрів ЄС із закордонних справ продовжила санкції проти Ісламської держави та терористичної організації Аль-Каїда.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС у понеділок, 18 жовтня.

“Рада ЄС сьогодні переглянула існуючі обмежувальні заходи проти ІДІЛ та Аль-Каїди, а також проти осіб, груп, підприємств та установ, що з ними асоційовані та продовжила дію режиму санкцій на наступні 12 місяців”, – йдеться у повідомленні.

Санкції діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Наразі до санкційного списку входить шість осіб. Щодо них застосовано заборону на в’їзд до ЄС та замороження активів.

Також фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти та економічні ресурси особам, які увійшли до списку.

Існуючий режим дозволяє Євросоюзу застосовувати цільові обмежувальні заходи проти осіб, причетних до терористичних актів, до підтримки або до вербування людей для участі в ІДІЛ, Аль-Каїді або пов’язаних із ними організаціях.

Такі автономні обмежувальні заходи доповнюють санкції, які ввела Рада безпеки ООН проти ІДІЛ та Аль-Каїди.

Санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди були введені у 2016 році в рамках спільної закордонної та безпекової політики. До рішення приєдналися Україна та ще 10 держав, включаючи Молдову, Вірменію та Грузію.

У 2017 році Росія скаржиться, ніби нові санкції США проти неї підривають боротьбу з ІДІЛ.

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