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Суд на Луганщині арештував бойовика Косяка, через якого в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ

18/10/2021 21:28

Суд в Луганській області заарештував бойовика Андрія Косяка, якого затримали біля лінії розмежування в Луганській області.

Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності незаконних збройних формувань).

За даними слідства, Косяк жив в Алчевську і в 2017 році вступив до НВФ “6-й окремий механізований козачий полк ім. М. Платова” так званої народної міліції ЛНР. Він був “оператором відділення протитанкової керованої ракети”.

Його підрозділ знищував підрозділи і техніку ЗСУ. Бойовик стежив за пересуваннями українських підрозділів, передаючи інформацію для координації і боїв.

З липня 2021 року підозрюваний став “офіцером-наглядачем Представництва СЦКК” у складі “народної міліції” так званої ЛНР.

Як інформувала “Новинарня“, 13 жовтня стало відомо, що українські військовослужбовці ЗСУ затримали бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених позицій Збройних сил України поблизу Золотого на Луганщині. На ньому була символіка так званого представництва “ЛНР” в СЦКК, при собі він мав пістолет Макарова. Служба безпеки України заявила, що Косяк має громадянство РФ, кримінальне минуле та обвинувачується в умисному вбивстві 2010 року. В армії “ЛНР” він служив мінометником. На його мобільному телефоні виявили відео, що свідчить про участь в обстрілі позицій ЗСУ.
Слідчі СБУ повідомили Косяку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Після цього угруповання “ЛНР” заявило, що припинило всі контакти з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ. Сепаратисти в Луганську заявляють, що Косяк був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП “Первомайськ – Золоте”.

15 жовтня бойовики почали залучати людей до пікету й блокування готелю Park Inn у Донецьку, де базується місія ОБСЄ, обвинувачуючи спостерігачів у потуранні українським силовикам та вимагаючи від України звільнити Косяка.
Після блокування готелю СММ ОБСЄ заявила про призупинення своєї роботи на Донбасі.

18 жовтня стало відомо, що в окупованій Горлівці на Донеччині незаконні збройні формування так званої “ДНР” заблокували спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі на передовій патрульній базі. Вони оточили готель і забороняли їм вийти.

Увечері 18 жовтня групи людей довкола готелю в Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.

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Україна

Суд на Луганщині арештував бойовика Косяка, через якого в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ

Суд в Луганській області заарештував бойовика Андрія Косяка, якого затримали біля лінії розмежування в Луганській області. Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомляє пресслужба обласної прокуратури. Чоловікові вручили підозру...

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