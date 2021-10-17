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Місія ОБСЄ призупиняє роботу на Донбасі під тиском бойовиків через затримання Косяка

17/10/2021 19:11

Організація з безпеки і співробітництва в Європі призупинила свою спостережну місію на Донбасі після протестів біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік у коментарі Reuters  в неділю, 17 жовтня.

“Через стурбованість за нашу безпеку і з правил та міркувань безпеки ми призупинили наші операції”, – сказав Чевік.

Цього дня, як і напередодні, близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб-квартиру СММ ОБСЄ в готелі Park Inn, вимагаючи звільнення бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, затриманого українськими військовими біля Золотого.

Reuters відзначає, що Місія ОБСЄ вже стикалася з протестами на окупованій території, але цього разу демонстранти нібито заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі.

При цьому Чевік зазначив, що спостерігачі поки не відчули загрози з боку протестувальників.

Як інформувала “Новинарня“, 13 жовтня стало відомо, що українські військовослужбовці ЗСУ затримали бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених позицій Збройних сил України поблизу Золотого на Луганщині. На ньому була символіка так званого представництва “ЛНР” в СЦКК, при собі він мав пістолет Макарова. Служба безпеки України заявила, що Косяк має громадянство РФ, кримінальне минуле та обвинувачується в умисному вбивстві 2010 року. В армії “ЛНР” він служив мінометником. На його мобільному телефоні виявили відео, що свідчить про участь в обстрілі позицій ЗСУ.
Слідчі СБУ повідомили Косяку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Після цього угруповання “ЛНР” заявило, що припинило всі контакти з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ. Сепаратисти в Луганську заявляють, що Косяк був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП “Первомайськ – Золоте”.

15 жовтня бойовики почали залучати людей до пікету й блокування готелю Park Inn у Донецьку, де базується місія ОБСЄ, обвинувачуючи спостерігачів у потуранні українським силовикам та вимагаючи від України звільнити Косяка.

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