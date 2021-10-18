У Горлівці припинили блокувати готель із представниками ОБСЄ, – ЗМІ

Автомобіль СММ ОБСЄ. Ілюстративне фото

Групи людей довкола готелю в тимчасово окупованій Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.

Про це у понеділок, 18 жовтня, пише видання “Новости Донбасса” з посиланням на низку ЗМІ, підконтрольних бойовикам.

Зазначається, що так звані “мітингувальники”, які блокували готель “Родина” із представниками ОБСЄ, згорнули намети та залишили його територію.

За даними ЗМІ, один із організаторів мітингу заявив, що місія ОБСЄ повинна виконувати свою роботу, інакше може припинити роботу Горлівська фільтрувальна станція.

Проте мітингувальники обіцяли повернутися, якщо українська сторона не звільнить нещодавно затриманого бойовика Андрія Косяка.

Пресслужба СММ ОБСЄ повідомила виданню, що організація наразі не відновлює діяльність своєї місії на території Донеччини в повному обсязі.

Як інформувала “Новинарня“, 13 жовтня стало відомо, що українські військовослужбовці ЗСУ затримали бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених позицій Збройних сил України поблизу Золотого на Луганщині. На ньому була символіка так званого представництва “ЛНР” в СЦКК, при собі він мав пістолет Макарова. Служба безпеки України заявила, що Косяк має громадянство РФ, кримінальне минуле та обвинувачується в умисному вбивстві 2010 року. В армії “ЛНР” він служив мінометником. На його мобільному телефоні виявили відео, що свідчить про участь в обстрілі позицій ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили Косяку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Після цього угруповання “ЛНР” заявило, що припинило всі контакти з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ. Сепаратисти в Луганську заявляють, що Косяк був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП “Первомайськ – Золоте”.

15 жовтня бойовики почали залучати людей до пікету й блокування готелю Park Inn у Донецьку, де базується місія ОБСЄ, обвинувачуючи спостерігачів у потуранні українським силовикам та вимагаючи від України звільнити Косяка.

Після блокування готелю СММ ОБСЄ заявила про призупинення своєї роботи на Донбасі.

18 жовтня стало відомо, що в окупованій Горлівці на Донеччині незаконні збройні формування так званої “ДНР” заблокували спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі на передовій патрульній базі. Вони оточили готель і забороняли їм вийти.

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