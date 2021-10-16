Поліція шукає зловмисників, які обстріляли маршрутку в Дніпровському районі Києва

Правоохоронці встановлюють обставини стрільби у Дніпровському районі столиці, де невідомі здійснили декілька пострілів у маршрутку.
Про це вранці в суботу, 16 жовтня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
“До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення, про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
Прибувши за вказаною адресою правоохоронці опитали свідків інциденту та провели огляд місця події. Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли. Внаслідок події водій автобуса 1996 р.н. отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся”, – ідеться в повідомленні.
За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – “хуліганство”. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.
Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.
Читайте також:
На Одещині поліція ліквідувала чоловіка з гранатою, який влаштував стрілянину. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!