Поліція шукає зловмисників, які обстріляли маршрутку в Дніпровському районі Києва

Правоохоронці встановлюють обставини стрільби у Дніпровському районі столиці, де невідомі здійснили декілька пострілів у маршрутку.

Про це вранці в суботу, 16 жовтня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення, про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці опитали свідків інциденту та провели огляд місця події. Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли. Внаслідок події водій автобуса 1996 р.н. отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся”, – ідеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – “хуліганство”. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.

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