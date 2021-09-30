На Одещині поліція ліквідувала чоловіка з гранатою, який влаштував стрілянину. ВІДЕО

Фото пресслужба поліції

Правоохоронці ліквідували чоловіка, який влаштував стрілянину з обріза у Подільському районі Одеської області.

Про інцидент, який стався в четвер, 30 вересня, заявили у пресслужбі Нацполіції.

Інформація про стрілянину на одній з вулиць села Пужайкове надійшла вранці від місцевих жителів.

Після цього працівники поліції оголосили спецоперацію “Грім” і залучили до пошуків зловмисника бійців спецпідрозділу.

Підозрюваного виявили в одному із сусідніх сіл, однак добровільно здатися він відмовився, а під час переговорів вистрілив у бік правоохоронців, після чого сховався у найближчому будинку, вигнавши на вулицю людей, які там були.

Через якийсь час чоловік знову вийшов. Тримаючи у руках обріз і гранату, він пішов до іншого будинку, в якому проживала жінка з дітьми.

“Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника”, – повідомили в пресслужбі.

Мотиви дій чоловіка наразі невідомі.

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