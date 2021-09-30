На Одещині поліція ліквідувала чоловіка з гранатою, який влаштував стрілянину. ВІДЕО

Правоохоронці ліквідували чоловіка, який влаштував стрілянину з обріза у Подільському районі Одеської області.
Про інцидент, який стався в четвер, 30 вересня, заявили у пресслужбі Нацполіції.
Інформація про стрілянину на одній з вулиць села Пужайкове надійшла вранці від місцевих жителів.
Після цього працівники поліції оголосили спецоперацію “Грім” і залучили до пошуків зловмисника бійців спецпідрозділу.
Підозрюваного виявили в одному із сусідніх сіл, однак добровільно здатися він відмовився, а під час переговорів вистрілив у бік правоохоронців, після чого сховався у найближчому будинку, вигнавши на вулицю людей, які там були.
Через якийсь час чоловік знову вийшов. Тримаючи у руках обріз і гранату, він пішов до іншого будинку, в якому проживала жінка з дітьми.
“Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника”, – повідомили в пресслужбі.
Мотиви дій чоловіка наразі невідомі.
Читайте також:
У Лондоні поліція застрелила чоловіка, який різав людей ножем
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!