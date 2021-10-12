Збірна України не змогла виграти у боснійців у Львові

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Національна збірна України не змогла втримати перемогу над футболістами Боснії і Герцеговини у відбірковому матчі ЧС-2022, що відбувся 12 жовтня у Львові. Підсумок – 1:1. Це рахунок, із яким українці закінчили вже п’ять матчів із семи, проведених у кваліфікації до наступного мундіалю.

Букмекери були переконані в перемозі господарів (коефіцієнт на перемогу – 1.7), і “синьо-жовтих” гнала вперед переповнена “Львів-арена”. Досі з 19 матчів, проведених у Місті Лева, українців виграли 17, а ще два зіграли внічию.

У першому таймі все складалося добре. На 15-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок після прострілу Віктора Циганкова.

Для 31-річного вінгера “Вест Хема” цей гол став 44-м у футболці збірної (і шостим у шести останніх іграх у Львові). До рекордної планки Андрія Шевченка, в активі якого 48 м’ячів за національну команду, Ярмолі лишилося 4 голи.

Підопічні Олександра Петракова до перерви мали ще дві чудові нагоди відзначитися, але тягнув воротар гостей Ібрагім Шехич.

А в другому таймі українці віддали ініціативу, менше тримали м’яч, намагалися не ризикувати, і кількість небезпечних моментів біля воріт П’ятова таки переросла в якість.

Коли потрібно було відновлювати перевагу, лідерів на полі вже не було – Петраков замінив і Ярмоленка, і Яремчука, і Шапаренка з Циганковим.

Показово, що боснійці в підсумку мають перевагу і загалом за ударами (13:10), і за ударами в площину воріт (5:2).

Кваліфікація на чемпіонат світу-2022. Європа. Група D

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77

Україна: П’ятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) – Ярмоленко (Зубков, 82), Циганков (Булеца, 82) – Яремчук (Сікан, 72)

Боснія і Герцеговина: Шехич – Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац – Налич, Хаджиахметович, Гояк – Джеко, Превляк

Арбітр: Фелікс Цваєр (Німеччина)