“Автомарш розгніваних громадян” пікетував Зеленського в Кончі-Заспі. ФОТО

Фото: РОК

“Рух опору капітуляції” та партія “Демократична сокира” влаштували “Автомарш розгніваних громадян” під маєток у Кончі-Заспі на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського та пов’язаної з ним корупції.

Як передає “Новинарня“, численні активісти зібралися надвечір у неділю, 10 жовтня, біля ТЦ “Магеллан” і приїхали колоною авто до заміської державної резиденції, де мешкає глава держави.

Серед учасників протесту – відомі політичні й громадські діячі Яна Зінкевич, Андрій Левус, Георгій Тука, Михайло Макарук, Віктор Трегубов та інші.

Багато пікетувальників тримали синьо-жовті прапори надягнули маски з гротескним виразом гніву.

Як розповів Трегубов, біля паркану резиденції протестувальників зустріла велика кількість правоохоронців. “Поліцейських роти з три”, – написав він у фейсбуці, розмістивши фото з місця події.

Фото з групи Рух опору капітуляції:

Підставами для протесту назвали те, що “Банкова продовжує узурпацію влади, політичне керівництво країни саботує розслідування “вагнергейту“, влада бреше нам про офшори Зеленського, Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід”.

Організатори протесту підігнали авто з гучномовцями замість трибуни.

Коли стемніло, протестувальники запалили фаєри.

“Вчорашні події під будинком Петра Порошенка були відповіддю на сьогоднішній автомарш “За*бало…”, який прямує до будинку Зеленського. Цей марш проти державної зради, узурпації влади і корупції організовує не Порошенко, а активісти з “Руху опору капітуляції” і “Демсокири”.

Зеленський і його оточення живе в бульбашці самообману, що вся опозиція в країні складається лише з прихильників Порошенка. Саме такі самонавіювання напевно заохочують правляче угруповання до ще більшого свавілля. Вони не розуміють чи не хочуть визнавати, що кількість негативно налаштованих до правлячої кліки громадян значно більша за кількість прихильників одного політика чи партії”, – написав перед початком акції співкоординатор РОК Михайло Басараб.

Читайте також:

Противники Зеленського пікетували його “офшорну квартиру” в Лондоні