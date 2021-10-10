Противники Зеленського пікетували його “офшорну квартиру” в Лондоні

Активісти української громади в Лондоні пікетували будинок, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав Володимир Зеленський й оформив на осіб з найближчого оточення.

Про акцію, що відбулася 9 жовтня, повідомляє видання “Букви”.

Учасники акції тримали плакати з написами: “Зеленський – корупціонер!”, “Продай квартиру – поверни гроші”, “Чому нерухомість не задекларована?”

Представник організації “Лондон Євромайдан” Андрій Бубернак розповів, що в акції взяли участь українці, а також їхні партнери та однодумці, які “прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей”.

“Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora Papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з “Приватбанку” через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може, й не одну, яка не була задекларована. Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може, й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах”, – цитує видання Бубернака.

Зазначається, що до акції долучився керівник European Democrat Students, болгарин Іван Ботучаров – студентської організації Європейської народної партії.

Як інформувала “Новинарня“, розслідування “Слідства.інфо” на основі оприлюднених даних Pandora Papers свідчать про те, що бізнес-структури Володимира Зеленського з “Кварталу 95” могли не сплачувати податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. З цією метою було відкрито низку офшорних компаній, якими, окрім Зеленського володіли його партнери по “Кварталу”, зокрема Сергій Шефір (нинішній перший помічник президента) та Іван Баканов (тепер голова СБУ). При цьому, починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників “Кварталу 95” отримали понад 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Ці ж офшорні компанії володіють квартирами в Лондоні загальною вартістю близько 7,5 мільйона доларів. Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько 3 мільйонів доларів.

Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens; у 2016 році вона коштувала 2,1 мільйона доларів.

Третя квартира через офшорні фірми належить “кварталівцю” Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Garden (ціна 2,3 мільйона доларів).

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