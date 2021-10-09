Протистояння під маєтком Порошенка перед автопробігом до Зеленського: штовханина, сльозогінний газ, але поліція порушень не побачила

Фото: пресслужба поліції Київщини

У суботу, 9 жовтня, в селищі Козин під Києвом, біля маєтку п’ятого президента Петра Порошенка, відбувалося протистояння між молодиками, ймовірно найнятими з боку влади, та прибічниками Порошенка, серед яких були ветерани АТО/ООС.

Про це повідомляють прибічники Петра Порошенка.

“Прямий канал” зазначав, що “тітушки” вдавали “обурену громадськість” та кожні 20 хвилин провокували ветеранів. Однак ті щоразу відтіняли “тітушок”. Під час одного з таких нападів “тітушки” застосували сльозогінний газ.

“У селищі Козин сталася сутичка між “тітушками” й ветеранами. Проти останніх було застосовано сльозогінний газ, є постраждалі”, – розповів блогер Андрій Луганський у своєму Telegram-каналі.

Він виклав відео з події:

В одному з епізодів “тітушки” нібито намагалися пробитися на територію маєтку Порошенка.

Як розповів у фейсбуці присутній на місці ветеран ООС Андрій Підлісний, активіст ГО “Res Publica. Брати по зброї”, метою тітушок було “зробити імітацію сутичок і звітність проплаченої роботи”. “Театр імені Зе? – Так”.

“Тітушня відлітає, як на Майдані”, – прокоментував він сутички.

Підлісний також показав “виступ” одного з “тітушок” на ім’я Максим Ярош перед камерою:

Учасники організації “Солідарна молодь” (афілійована з партією “Європейська солідарність” Порошенка) розповіли на відео, що їм буцімто вдалося впровадитись у середовище “тітушок” та з’ясувати, що так званим “активістам” пропонують по 700 гривень за участь у заході.

Андрій Луганський поширив оголошення із месенджерів, де за участь у “мітингу проти Пороха” пропонують по 1400 грн.

Водночас серед “тітушок” помітили неповнолітніх. Голова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко стверджує, що “в цих проплачених «мітингах» Банкова експлуатує дітей”.

“Ми вже звернулися до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях”, – написала Геращенко у фейсбуці.

Правоохоронці зайняли нейтральну позицію.

Пресслужба поліції Київської області заявила ввечері, що понад 60 її співробітників “забезпечують безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині”.

“…9 жовтня опівночі на Обухівщині розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні.

Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли”, – ішлося в офіційному повідомленні.

За висновком сторони Порошенка, “мета влади, яка організувала це шоу – відвернути увагу від акції, яка запланована на неділю”.

Як відомо, на 10 жовтня запланований автомарш “розгніваних громадян” до державної дачі, на якій живе Володимир Зеленський. Активісти хочуть “запитати президента” про співпрацю з олігархом Коломойським, “вагнергейт”, узурпацію влади в країні, офшорні кошти тощо.

“У Зеленського підгорає — офшори, відмивання коштів, видача кредитів особам, що можуть бути причетними до фінансування ОРДЛО. І він, як завжди, пробує “викрутися” та з останніх сил намагається перевести увагу суспільства і зробити винним у всьому Порошенка”, – написав у соцмережі генерал СБУ, депутат Київради від “ЄС” Віктор Кононенко.

Акцію “За*бало: автомарш розгніваних громадян” на 17:00 10 жовтня анонсував “Рух опору капітуляції”.

Один із його координаторів Андрій Левус зазначив: “Відчепіться від будинку Порошенка! Ні він, ні його партія не мають жодного стосунку до акції “За*бало…” Це вже другий раз. Минулого року ми їздили до Феофанії, а зелені тітухани – до Порошенка. Атвєточка, блін”.

“Зеленський та його шеф Єрмак ніяк не можуть збагнути просту істину, що в Україні достатньо громадян, які прагнуть відправити їх до Ростова. І для цього нам не потрібні чиїсь вказівки”, – додав Левус.

Раніше, 8 жовтня, голова СБУ Іван Баканов заявив, що спецслужба перевіряя версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Водночас, за словами Баканова, наразі немає підстав вручати підозри ще комусь.

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