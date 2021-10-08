АМКУ погодив податкові пільги для учасників спецрежиму “Дія City”

Ілюстративне фото

Антимонопольний комітет погодив податкові пільги для ІТ-компаній, які є резидентами спеціального правового режиму “Дія City”.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила рішення щодо підтримки резидентів “Дія City” Міністерством цифрової трансформації.

Комітет визнав підтримку, що надається резидентам “Дія City” у формі права переходу на оподаткування податком на прибуток на особливих умовах такою, що не є державною допомогою.

Крім того, підтримку, яка надається у формі встановлення спеціального режиму оподаткування окремих доходів працівників та ІТ-спеціалістів-резидентів “Дія City” визнано державною допомогою, допустимою для конкуренції.

Раніше Мінцифри подало до АМКУ повідомлення про нову програму державної допомоги, що планується надавати резидентам “Дія City”.

Зазначається, що цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування його резидентів. Також передбачається, що ІТ-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування співробітників та окремий порядок взаємодії з державними органами контролю.

Читайте також:

Рада ухвалила законопроєкт про Дія.Сity: що змінюється для IT-індустрії