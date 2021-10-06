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У Києві відкрилася фотовиставка “Українська Повстанська Армія – будні та свята”

06/10/2021 20:22

У Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця” відкрилася фотовиставка “Українська Повстанська Армія — будні та свята”, приурочена до Дня захисників і захисниць України.

Про це в середу, 6 жовтня, повідомляє АрміяInform.

“14 жовтня в Україні відзначають одне з християнських свят — свято Покрови Пресвятої Богородиці. У ті часи, коли Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України, переважна більшість населення була глибоко віруючими людьми, і повстанці не були винятком. Попри складне становище, вони намагались відзначити релігійні свята максимально урочисто, де би не перебували. Завдяки представленим світлинам відвідувачі музею зможуть познайомитись із побутом та святковими традиціями українських повстанців, — зазначив під час урочистого відкриття виставки заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України зі співпраці з добровольчим рухом і Військовою службою правопорядку ЗСУ, митрофорний протоієрей Павло Основенко.

В експозиції музею розміщені світлини, на яких зображено таїнства, польові літургії та святкові трапези упівців. Переважна більшість фотографій зроблена під час святкування Великодня. Це пов’язано з тим, що різдвяні свята повстанці проводили в криївках, де фотографувати тогочасною технікою було практично неможливо.

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У виставковій залі розміщені фотографії Любомира Полюги, який свого часу був особистим охоронцем Головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Проте ці світлини були зроблені під час заслання і демонструють інший бік визвольних змагань початку ХХ сторіччя.

Також в експозиції є світлини із зображенням різдвяних та великодніх листівок УПА, які вражають своєю лаконічністю й майстерністю. Слід розуміти, що більшість листівок створювались в умовах глибокого підпілля. На жаль, у ті часи митцям різних напрямків, яких було багато в лавах УПА, бракувало необхідних засобів для створення своїх робіт.

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Серед експонатів є світлини з роботами відомого українського художника, графіка, активного громадського та політичного діяча Ніла Хасевича (1905–1952), який був автором листівок, карикатур, військових нагород та бофонів (скорочення від “бойовий фонд”).

Життя найвідомішого художника УПА обірвалось 4 березня 1952 року на Рівненщині під час штурму криївки оперативною групою МГБ (міністерство державної безпеки СРСР). Проте його твори, як і твори інших митців повстанського руху, продовжують жити та надихати захисників України нашого часу.

На церемонії відкриття виставки в музеї “Київська фортеця” серед гостей та відвідувачів були й військовослужбовці Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

“Представлені знімки є безсумнівним свідченням того, що Українська Повстанська Армія не була ватагою шибеників, розбійників та пройдисвітів. Адже саме в такому світлі їх намагалась представити радянська пропаганда, та й нині продовжує представляти пропаганда держави-агресора – Росії. Повстанці мали сталі традиції тодішнього українського суспільства і були глибоко віруючими, що підтверджують світлини зі Святого причастя і польових Служб Божих. В УПА, а пізніше у збройному підпіллі ОУН, було навіть популярним великоднє вітання – Христос воскрес! – Воскресне Україна! Це говорило про непохитну віру борців за незалежність України в перемогу.

Тепер цю перемогу забезпечують новітні захисники України, які так само святкують релігійні свята, і ми це бачимо на одній зі світлин, що проводить паралелі між святкуванням Великодня тоді, у 1950-х роках, і тепер, у 2016 році. І дуже показовим є факт того, що ті самі ярлики ворожі інформаційні пропагандистські “смітники” намагаються наклеїти й на теперішніх захисників України”, – зазначив на відкритті фотовиставки один із дослідників повстанського руху, заступник керівника військово-історичного клубу “Повстанець” Андрій Мацьків.

Фотовиставка працюватиме з 5 по 18 жовтня. Національний історико-архітектурний музей “Київська фортеця” розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 24а.

Фото: АрміяІnform та
пресслужба ГУ Військової служби правопорядку

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