СБУ показала кадри допиту бойовика “ЛНР” Листопада, що втік на позиції українських військових. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України допитали бойовика так званої “ЛНР”, молодшого сержанта окупаційних військ Данила Листопада, що 28 вересня вийшов на позиції ЗСУ поблизу Попасної на Луганщині.

Про в п’ятницю, 1 жовтня, це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що бойовик є колишнім мешканцем міста Попасна. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом із батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із НЗФ “6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции “ЛНР”.

Проходив службу на різних посадах, брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

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Бойовик Листопад надав свідчення слідчим СБУ.

За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Він розповів, що іншого варіанту, як втекти під час чергування, у нього не було.

На відео Листопад називає позивні своїх “командирів”. За свідченнями затриманого, він має паспорт громадянина РФ, а українського документа не має, бо на момент початку російської агресії був 15-річним.

Бойовик розповів, що до позицій ЗСУ пробирався більше години, попри загрозу підірватися на міні.

Як інформувала “Новинарня“, 23-річний бойовик так званої “ЛНР” молодший сержант Данило Листопад вийшов на позицію військовослужбовців 24-ї механізованої бригади ЗСУ надвечір 28 вересня. При ньому був автомат. Молодика затримали.

Як розповіли в Луганській обласній прокуратурі, перебіжчику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України за фактом участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої). Суд арештував його на 60 діб.

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