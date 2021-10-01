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СБУ показала кадри допиту бойовика “ЛНР” Листопада, що втік на позиції українських військових. ВІДЕО

01/10/2021 14:27

Співробітники Служби безпеки України допитали бойовика так званої “ЛНР”, молодшого сержанта окупаційних військ Данила Листопада, що 28 вересня вийшов на позиції ЗСУ поблизу Попасної на Луганщині.

Про в п’ятницю, 1 жовтня, це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що бойовик є колишнім мешканцем міста Попасна. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом із батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із НЗФ “6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции “ЛНР”.

Проходив службу на різних посадах, брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

Бойовик Листопад надав свідчення слідчим СБУ.

За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Він розповів, що іншого варіанту, як втекти під час чергування, у нього не було.

На відео Листопад називає позивні своїх “командирів”. За свідченнями затриманого, він має паспорт громадянина РФ, а українського документа не має, бо на момент початку російської агресії був 15-річним.

Бойовик розповів, що до позицій ЗСУ пробирався більше години, попри загрозу підірватися на міні.

Як інформувала “Новинарня“, 23-річний бойовик так званої “ЛНР” молодший сержант Данило Листопад вийшов на позицію військовослужбовців 24-ї механізованої бригади ЗСУ надвечір 28 вересня. При ньому був автомат. Молодика затримали.
Як розповіли в Луганській обласній прокуратурі, перебіжчику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України за фактом участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої). Суд арештував його на 60 діб.

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