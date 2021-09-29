На Луганщині на бік ЗС України перейшов бойовик із т.зв. “ЛНР”

Фото: пресцентр ООС

На бік Збройних сил України перейшов бойовик окупаційних сил на Луганщині.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил.

“Вчора, 28 вересня, близько 17.30, на позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил прийшов та добровільно здався в полон озброєний автоматом бойовик так званої “ЛНР”, – сказано в повідомленні.

Про затримання ворожого бійця розповіла пресслужба 24 омбр, яка тримає оборону в районі Золотого. Зазначається, що бойовик прийшов саме на позиції “королівської” бригади.

“Ми саме перебували на бойовому чергуванні і стежили за допомогою засобів спостереження, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Побачили, що у напрямку наших позицій рухається якась невідома особа. Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його й одразу ж доповіли своєму командиру”, – переказує пресцентр слова армійців ЗСУ.

Зазначається, що 23-річний молодший сержант проходив службу у 6-му окремому мотострілецькому полку (у складі 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі), що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

“Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю. Там, у колі палких шанувальників “русского міра”, він вперше попробував наркотики. Його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним.

Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття – відсутня взагалі.

Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію. При цьому навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину не зупинили перебіжчика”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці ООС.

Наразі із перебіжчиком працюють слідчі.

У командуванні ООС нагадують, що “згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям”.

Читайте також:

“Ініціатива доброї волі”: Україна передала в ОРДО останки знищеного бойовика Анатолія Мялкіна