За каталогом харчуватимуться всі ЗСУ, так годуватимуть і аутсорсери, – МОУ

Ілюстративне фото пресслужби 1 танкової бригади ЗСУ

У Міністерстві оборони заявили, що розширили можливості застосовувати каталог для харчування всього особового складу Збройних сил України.

Про це йдеться у заяві відомства у вівторок, 10 листопада.

“За каталогом тепер харчуватимуться усі Збройні сили. Каталог стає обов’язковим як для приготування їжі своїми силами, так і для надання послуг “аутсорсерами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до кожної військової частини застосовується індивідуальний підхід щодо вибору системи харчування – все залежить від кількості військовослужбовців, специфіки і завдань частини.

“До 106 частин, які вже переведено на каталог і які залишаються на каталозі, ЗС України тепер в змозі додавати будь-яку кількість підрозділів, спроможних організувати приготування їжі власними силами”, – повідомили в оборонному відомстві.

Всі деталі таких новацій пообіцяли незабаром опублікувати на офіційному сайті відомства.

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Нагадаємо, в березні 2017 року, стало відомо, що Збройні сили України за три роки мають перейти на нову систему харчування за каталогом продуктів.

Відповідно до цього рішення в Збройних Силах збільшено раціон харчування з 32 позицій до 406. Зокрема додано свіжі овочі та фрукти, та такі позиції як кава та ін.

Однак у лютому-березні 2020 року в системі військового харчування за аутсорсом сталася криза, яка була розв’язана рішенням Верховної Ради. При цьому всі бойові частини були вже переведені на каталог. Надалі керівництво зупинило перехід решти армії на харчування за каталогом.

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