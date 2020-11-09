Стало відомо, скільки військових харчуватиметься за аутсорсом і власними силами у ЗС України.
Як повідомляє в понеділок, 9 листопада, “Український мілітарний портал” із посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗС України, послугами фірм аутсорсерів користуватимуться військові частини, що не залучені до безпосередньої відсічі російської агресії на Донбасі.
“Всі вони були переведені на нову систему харчування впродовж 2017-2018 років та не мають бути повернуті до послуг з використання фірм аутсорсерів”, – йдеться в повідомленні.
Ще в березні у військовому керівництві відмовились від повного переходу армії на нову систему харчування із використанням штатних військових кухарів для приготування їжі за каталогом.
У Збройних силах зараз функціонує два типи харчування за каталогом продуктів, які відрізняються в тому, хто готуватиме їжу:
Отже, власними силами (матимуть у своєму штаті військових кухарів) готуватимуть собі їжу 29,6% військових частин ЗСУ, за допомогою фірм аутсорсерів – 69,1%.
У співвідношенні особового складу, котрий харчуватиметься за каталогом – 70,4% із залученням власних сил та 29,6% за допомогою фірм-аутсорсерів.
Нагадаємо, в березні 2017 року, стало відомо, що Збройні сили України за три роки мають перейти на нову систему харчування за каталогом продуктів.
Відповідно до цього рішення в Збройних Силах збільшено раціон харчування з 32 позицій до 406. Зокрема додано свіжі овочі та фрукти, та такі позиції як кава.
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