Стартувало засідання ТКГ. Українська делегація заявляє про “позитивні сигнали”

Ілюстративне фото

У режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє речник української делегації в ТКГ, переговори стартували у вівторок, 10 листопада, о 9:00.

Зазначається, що політична підгрупа обговорює “План дій” для встановлення миру на Донбасі, запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком.

Крім того, на порядку денному також забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обмін утримуваними особами, опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

УкрТКГ нагадує, що сьогодні о 8.00 ранку українська сторона відкрила для роботи всі сім контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі, однак цього не зробила інша сторона.

“Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування. Переговори тривають, з’явилися позитивні сигнали, які підтримують представники ОБСЄ”, – зазначили в делегації України в ТКГ.

О 14.00 розпочнеться засідання економічної підгрупи та підгрупи з безпеки. 11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Як інформувала “Новинарня“, керівництво в Києві та штаб ООС заявляли, що з 8-ї години ранку 10 листопада Україна відновить пропуск громадян через всі сім КПВВ на Донбасі. Серед них і два нових пункти пропуску – “Щастя” і “Золоте”. У нових пунктах створено сервісні центри для надання адміністративних послуг та іншу інфраструктуру для обслуговування громадян з окупованої території.

Однак ще напередодні цієї дати бойовики відмовилися відкривати пропуск через КПВВ “Щастя” і “Золоте”. Окупанти заявили, що відкриття цих пунктів пропуску не було узгоджене з ними та становитиме загрозу для епідеміологічної ситуації в регіоні.

Увечері 9 українська делегація в ТКГ звинуватила Росію у зриві відкриття нових КПВВ на межі з ОРДЛО. Попри це, вранці 10 листопада Україна відкрила зі свого боку всі сім контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду. Натомість проросійські бойовики продовжили блокувати КПВВ для пропуску громадян на своєму боці.

Читайте також:

Зеленський перед відкриттям оглянув КПВВ “Щастя” на Луганщині. ФОТО

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

62