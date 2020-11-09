Окупанти блокують нове розведення військ на Донбасі: висунули умову

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Бойовики Донецька відмовляються реалізовувати розведення військ на нових домовлених ділянках. Підготовка до розведення може бути розблокована ними, “якщо Верховна Рада України внесе зміни до постанови про місцеві вибори”.

Про це йдеться в заяві так званого “представництва “ДНР” в СЦКК”, інформує сайт сепаратистів ДАН 9 листопада.

“Нові ділянки були попередньо обговорені з відкладеною нормою, яку внесли представники “республік”, вона стосується постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Мова йде про скасування пункту 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів, де умовами для їхнього проведення в “ДНР” і “ЛНР” називають попередню передачу Києві контролю над кордоном із Російською Федерацією, вивід всіх незаконних збройних формувань і техніки, відновлення в регіоні конституційного ладу і правопорядку згідно з чинними законами України. Така послідовність суперечить комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей”, – заявили бойовики Донецька.

Вони додали, що розведення потребує пропрацювання й затвердження плану.

“Розведення військ на чотирьох нових ділянках потребує пропрацювання і й затвердження плану-графіка, і українській стороні потрібно виправити всі порушення в межах пілотних ділянок відведення сил”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України 4 листопада затвердила нові ділянки на лінії розмежування на Донбасі, де невдовзі може відбутися розведення військ – Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.

Торік, 9 листопада 2019 року, за присутності СММ ОБСЄ після семи діб тиші відбулося дзеркальне розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі Богданівка-Вікторівка-Новопетрівське.

Розведення військ у районі Золотого, на ділянці №2, відбулося 29 жовтня, у Станиці Луганській на ділянці №1 – 26 червня 2019 року.

Вперше угоду про відведення військ і озброєнь у трьох зонах безпеки – біля Станиці Луганської, Золотого і Петрівського – було підписано на переговорах ТКГ в Мінську ще 21 вересня 2016 року. Угода передбачала відведення по 1 кілометру з кожної зі сторін.

У 2016 році часткове розведення сил відбувалося в районах Золотого і Петрівського на Донеччині. Однак у 2017-му сторони повернулися на більш вигідні позиції.

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