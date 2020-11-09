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РФ зірвала відкриття КПВВ на Донбасі, – делегація України в ТКГ

09/11/2020 16:56

 

Зрив російською стороною відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що було заплановане на 10 листопада, вдарить по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

Про це йдеться в заяві Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі в фейсбуці, опублікованій в понеділок, 9 листопада.

“Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, а й сервісні центри, в яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль. Тому що відкриття КПВВ стало би справжнім піклуванням про мирних мешканців”, – йдеться у повідомленні.

Українська делегація зазначила, що Україна чітко і послідовно виконує свою частину домовленостей щодо реалізації “Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року”, “чого не можна сказати про російську сторону”.

“Особливо болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланованого на завтра, 10 листопада”, – акцентувала Українська делегація в ТКГ.

Нагадаємо, Україна відкриває сервісні центри на двох нових КПВВ та очікувала виконання зобов’язань РФ.

Раніше в уряді заявиили, що 10 листопада відкриють нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у Золотому та Щасті Луганської області. 

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