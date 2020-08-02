За п’ять днів перемир’я на Донбасі СММ ОБСЄ нарахувала сотні пострілів, а також вибухи

За п’ять днів, із початку “всеохопного перемир’я” до вечора 31 серпня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі нарахувала понад 200 пострілів, більшість – під час навчань на Луганщині.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому 1 серпня, на основі інформації груп моніторингу станом на 19:30 31 липня.

“[За попередню добу] СММ зафіксувала дев’ять порушень режиму припинення вогню на Донеччині (порівняно з одним за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню на Луганщині (порівняно з жодним за попередній звітний період). З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню“, – сказано в пресрелізі.

“У Луганській області Місія зафіксувала 93 порушення режиму припинення вогню, у тому числі три вибухи.

Майже всі порушення режиму припинення вогню, включаючи один вибух, були зафіксовані в районах на південний схід від Новозванівки (підконтрольна уряду, 70 км на захід від Луганська) та оцінені як навчання щодо обстрілу в зоні безпеки, на порушення рішення ТКГ (…), що забороняє проводити навчання з вогневої підготовки в охоронній зоні. У Луганській області СММ не фіксувала жодних порушень режиму припинення вогню в

попередні чотири дні”, – сказано в повідомленні.

СММ ОБСЄ не згадує прямо про вибухи в районі окупованого Первомайська, про що напередодні заявляли бойовики “ЛНР” (нібито ЗСУ скинули на їхню позицію три гранати з БПЛА і поранили двох бойовиків).

При цьому ОБСЄ зазначає: в ніч з 30 на 31 липня, перебуваючи в Станиці Луганській, патруль СММ почув невизначений вибух приблизно за 4-6 км на південний схід, поза зоною відведення, але в межах 5 км від її периферії.

Подібний вибух 31 липня пролунав і в зоні, прилеглій до ділянки розведення поруч із Петрівським на Донеччині, за 3-5 км на південь-південний схід.

Також Місія ОБСЄ підтвердила повідомлення про чоловіка, пораненого осколками 27 липня в підконтрольній уряду України Мар’їнці Донецької області.

Зазначається, що 30-річний чоловік отримав поранення лівої руки від обстрілу й вибуху, коли працював біля будинку на городі приблизно з 100 метрів від лінії розмежування. Чоловікові надали допомогу військові медики ЗС України. Його перевезли до лікарні в Кураховому для подальшого лікування.

Також СММ спостерігала за озброєнням, розміщеним на порушення ліній відводу по обидва боки фронту.

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Що мав на увазі Зеленський, коли коментував перемир’я та намір “зробити новий літак і всіх бомбить”

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) на відеоконференції досягнула домовленостей “стосовно додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.

Офіс президента України назвав ці домовленості “проривом”. Водночас опозиція виступила з еритикою такої демілітаризації.

“Всеосяжне, стійке та безстрокове перемир’я” почалося з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року, воно має виконуватися керівництвом Збройних сил України та керівництвом збройних формувань ОРДЛО “на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту”.

Президент Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн “нормандського формату” зафіксувати цю угоду про припинення вогню.

“Перемир’я” має ширші обмеження, ніж попередні подібні “режими тиші” – заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, інженерне обладнання позицій, використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню тощо. Уперше для спостереження за дотриманням “режиму тиші” в підрозділи відряджені офіцери зі штабів із досвідом миротворчих операцій.

Водночас у бойових підрозділах спростовують інформацію про те, що їх нібито “роззброїли”, забрали кулемети, ПТРК тощо. Також спростовуються заяви про заборону вести вогонь у відповідь на важкі обстріли й ворожий наступ.

Уже в першу добу “перемир’я” ворог, за даними штабу ОС, вчинив три обстріли позицій Збройних сил України.

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