У Криму витягнули з протоки російську бронемашину, втоплену під час пропагандистської акції

Російські окупанти витягнули з Керченської протоки бронемашину, яка затонула тиждень тому під час пропагандистської акції в пам’ять про Керченсько-Ельтигенський десант радянських військ 1943 року.

Як повідомляє видання “Крим. Реалії“, БРДМ-2 витягнули в неділю, 2 серпня.

Зазначається, що 27 липня водолаз кілька разів занурювався у протоку, але знайти броньовик не вдалося. Машину виявили на п’ятий день пошуків.

БРДМ була виявлена ​​в п’яти кілометрах від берега на глибині восьми метрів.

Роботи ускладнювалися штормовими умовами. Для того, щоб дістати броньовик, застосовували трактори і ще одну БРДМ.

“Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а [буксирувальні] човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі”, – повідомили в російському “Військово-технічному товаристві”, яке проводило пропагандистську акцію.

Зараз бронемашина чекає відправки в Москву, де фахівці оцінять розміри збитків і проведуть необхідні ремонтно-відновлювальні роботи, інформують “Новини Криму”.

Як інформувала “Новинарня“, 25 липня при форсуванні Керченської протоки з боку РФ до окупованого Криму затонула російська бронемашина БРДМ-2, не пристосована до таких умов і водойм.

Метою форсування було “вшанувати пам’ять загиблих у боях за Керч 1943 року”. Тоді солдати радянської армії форсували Керченську протоку, висадилися на узбережжі Ельтигена і створили плацдарм на Керченському півострові для ведення бойових дій зі звільнення Криму.

Роком раніше три російські БРДМ-2 перетинали протоку в рамках такої ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла.

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