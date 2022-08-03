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Двома указами президент нагородив понад 330 воїнів ЗСУ та представників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР; 56 – посмертно. СПИСКИ

03/08/2022 17:05

Сайт президента України оприлюднив тексти ще двох указів про нагородження військовослужбовців та силовиків орденами й медалями за відбиття російської агресії.

Указом №551/2022 від 2 серпня відзначені 167 воїнів ЗСУ, з них 32 – посмертно.

Повними кавалерами ордену Богдана Хмельницького стали полковник Олексій Вуколов та підполковник Ігор Малинко.

Указ №548/2022 від 1 серпня вшановує військовослужбовців та співробітників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР. Нагороджені 166 осіб, із них 24 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №551/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника

МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — полковника

ГРУЗЕВИЧА Олександра Степановича — бригадного генерала

ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта

КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника

ПАЗЕВИЧА Віталія Сергійовича — полковника

ТЮХА Руслана Петровича (посмертно) — полковника

ШВЕЦЯ Максима Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВОВКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

ГОЛИКА Віталія Анатолійовича — майора

ГУБАРЧУКА Андрія Івановича — підполковника

ДИТЮКА Миколу Вікторовича — полковника

ЗЕЛІНСЬКОГО Євгенія Валерійовича — майора

ІВАЩЕНКА Сергія Володимировича — підполковника

МАКАРЮКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

СОКОРИНСЬКОГО Дмитра Борисовича (посмертно) — майора

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГОНТУ Валерія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЯ Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта

ЛОЩЕНОВА Петра Сергійовича — старшого сержанта

МОРОЗА Олексія Михайловича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРІЙЧУКА Євгенія Олександровича — капітана

АНТОНЮКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

БАЗАЛЕВСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

БІКУСА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БУЛАТОВСЬКОГО Владислава В’ячеславовича — лейтенанта

БУЛКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

ВОРОБЕЯ Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАВРИЛЬЧИКА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

ГРУЩИНСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ДУБСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

ЖУКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

ЗІНЧЕНКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата

ІЩЕНКА Костянтина Сергійовича — капітана

КИРИЛЮКА Дениса Миколайовича — майора

КІНДЗЕРСЬКОГО Михайла Леонідовича (посмертно) — сержанта

КЛЯПКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

КРУКА Віктора Олександровича (посмертно) — солдата

КУЗНЕЦОВА Артема Сергійовича — сержанта

ЛИСЕНКА Андрія Борисовича — капітана

ЛІСКЕВИЧА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ЛЯШУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

МАРЦЬОХУ Леоніда Сергійовича (посмертно) — солдата

НЕЧИПОРУКА Олега Івановича — полковника

НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — капітана

ОПАЛЬКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ОСТАПКА Олексія Миколайовича — підполковника

ПОТАПЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ПРИМОЧЕНКА Бориса Костянтиновича — лейтенанта

ПРОЗОРОВСЬКОГО Сергія Івановича (посмертно) — солдата

ПРОКОПЕНКА Ярослава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ПРОНЦЕВИЧА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

САВЧЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — старшого солдата

СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — підполковника

СТЕПАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ФІШЕРА Сергія Сергійовича — майора

ХАНКА Артема Олександровича — капітана

ЧИРКА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата

ШАГІЄВА Сергія Радомесовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Богдана Олександровича — капітана

ЩЕПІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЩОГОЛЕВА Дмитра Ігоровича — капітана

ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

ЯЦЮКА Анатолія Івановича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БАЛЯЄВА Павла Володимировича — підполковника

БОЛОБАНА Віталія Аркадійовича — полковника

ГУДЗІЯ Олега Михайловича — капітана

ЗАРЕМБУ Геннадія Валерійовича — полковника

КЛИМЕНКА Миколу Юрійовича — підполковника

КЛУБНІКІНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

КОСТИРКА Дмитра Сергійовича — майора

КУЧЕРЯВОГО Олександра Миколайовича — підполковника

МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора

ПЕТРЕНКА Артура Олеговича — старшого лейтенанта

ПЄШКОВА Олександра Васильовича — підполковника

ЩЕРБІНІНА Василя Вікторовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АВЕРІНОВА Сергія Васильовича — солдата

АЖИБУЛАТОВА Василя Валерійовича — сержанта

АНДРОЩУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта

АНДРЮЩЕНКА Арсенія Олексійовича — старшого лейтенанта

БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

БАРСУКА Олексія Олеговича — молодшого сержанта

БИРЧЕНКА Дениса Євгенійовича — лейтенанта

БОЄЧКА Назарія Ярославовича — старшого лейтенанта

БОЛБАТА Олексія Геннадійовича — капітана

БРОВКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта

ВЄТРОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ВОДЯНИЦЬКОГО Олексія Вікторовича — штаб-сержанта

ВОЛИНЦЯ Миколу Миколайовича — штаб-сержанта

ГАРАБАЖІЯ Анатолія Григоровича — старшого лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта

ГОЛОВАЧА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта

ГОРБУЛЯ Володимира Петровича — полковника

ДЕНИСЕВИЧА Михайла Олександровича — старшого солдата

ДІГТЯРА Юрія Валерійовича — капітана

ДОРОШЕНКА Дмитра Владиславовича — сержанта

ЖОРНОКЛЕЯ Івана Сергійовича — старшого солдата

ЖУКОВУ Тетяну Геннадіївну — молодшого сержанта

ІГНАТІЄНКА Олександра Михайловича — полковника

ІЩЕНКА Леоніда Олександровича — капітана

КИКИНУ Андрія Васильовича — майора

КОВАЛЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата

КОЗУБЕНКА Івана Олександровича — капітана

КОЛЕСНИКА Андрія Вікторовича — підполковника

КОРНІЄНКА Владислава Ігоровича — солдата

КУРСАЯ Юрія Ярославовича — солдата

ЛАДАНАЯ Михайла Івановича — полковника медичної служби

ЛЕВАНДОВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Миколу Вячеславовича — солдата

ЛИТОВЧЕНКА Валерія В’ячеславовича — старшого лейтенанта

ЛІПУНОВА Василя Володимировича — сержанта

ЛОМАКУ Василя Васильовича — старшого лейтенанта

ЛОСЯ Олексія Олексійовича — старшого сержанта

МАЛЮГУ Володимира Ярославовича (посмертно) — головного сержанта

ОМЕЛЬЯНЕНКА Сергія Миколайовича — капітана

ОНИЩУК Марію Василівну — старшого сержанта

ПАНЧЕНКА Дмитра Івановича — головного сержанта

ПАРАХІНА Вячеслава Валерійовича — штаб-сержанта

ПЕТРЕНКА Романа Олександровича — солдата

ПЛАСТУНОВА Віталія Олександровича — капітана

РАДЧЕНКА Анатолія Івановича — штаб-сержанта

РУБЕЛЯ Дмитра Миколайовича — капітана

РУДЕНКА Олега Ігоровича — старшого сержанта

РЯБІНІНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта

СВЕРЛОВИЧА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта

СЕЧКО Катерину Сергіївну — старшого лейтенанта

СНІГУРСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта

СУБОТУ Віталія Геннадійовича — головного сержанта

СУКА Євгена Миколайовича — капітана

ТУМІЛЕВИЧА Євгена Костянтиновича — старшого лейтенанта

ФРОЛОВА Владислава Романовича — капітана

ХАРКЕВИЧА Артура Романовича — солдата

ШАПОВАЛА Романа Юрійовича — капітана

ШКАРБУНА Василя Миколайовича — старшого сержанта

ШМАТА Дмитра Анатолійовича — старшого лейтенанта

ШУМСЬКОГО Олександра Антоновича — капітана

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

БЕЗУГЛОВА Андрія Геннадійовича — підполковника

ПАЛАГУТУ Віталія Вікторовича — полковника

САВЧЕНКА Дениса Сергійовича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОРОВКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта

БРУСЄНЦЕВА Владислава Олексійовича — солдата

ВИСОЦЬКОГО Олександра Володимировича — капітана

ГАНЖУ Романа Миколайовича — майора

ГРЕЧКУ Євгена Олександровича — старшого солдата

ІВАНОВА Віктора Євгенійовича — сержанта

КАЛАШНИКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

КАЛОВА Сергія Івановича — капітана

КАНЦИДАЙЛА Олександра Олександровича — майора

КІРІЮ Зурабі Хутайовича — старшого лейтенанта

КУЛЬБАЧНОГО Максима Миколайовича — сержанта

МОХОВА Олексія Володимировича — старшого солдата

МУРИЗІНА Бориса Олексійовича — старшого лейтенанта

НЕЛІНЯ Дмитра Павловича — підполковника

ПАВЛЕНКА Олександра Сергійовича — майора

РЄПНІКОВА Віталія Юрійовича — старшого сержанта

СВЯЩЕНКА Олексія Сергійовича — солдата

СТАРУСЄВА Максима Михайловича — штаб-сержанта

СТЕФАНІКУ Віталія Ігоровича — солдата

ТРІНКМАН Анну Миколаївну — солдата

УЖАКІНА Костянтина Олександровича — капітана

ФЕЩЕНКА Андрія Леонідовича — капітана

ШЕВЧУКА Олега Вікторовича — солдата

ЮРЧЕНКА Ігоря Григоровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БОНДАРУКА Богдана Андрійовича — підполковника медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 серпня 2022 року
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Редактор:

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