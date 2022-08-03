Двома указами президент нагородив понад 330 воїнів ЗСУ та представників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР; 56 – посмертно. СПИСКИ

Сайт президента України оприлюднив тексти ще двох указів про нагородження військовослужбовців та силовиків орденами й медалями за відбиття російської агресії.

Указом №551/2022 від 2 серпня відзначені 167 воїнів ЗСУ, з них 32 – посмертно.

Повними кавалерами ордену Богдана Хмельницького стали полковник Олексій Вуколов та підполковник Ігор Малинко.

Указ №548/2022 від 1 серпня вшановує військовослужбовців та співробітників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР. Нагороджені 166 осіб, із них 24 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №551/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — полковника ГРУЗЕВИЧА Олександра Степановича — бригадного генерала ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника ПАЗЕВИЧА Віталія Сергійовича — полковника ТЮХА Руслана Петровича (посмертно) — полковника ШВЕЦЯ Максима Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ВОВКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта ГОЛИКА Віталія Анатолійовича — майора ГУБАРЧУКА Андрія Івановича — підполковника ДИТЮКА Миколу Вікторовича — полковника ЗЕЛІНСЬКОГО Євгенія Валерійовича — майора ІВАЩЕНКА Сергія Володимировича — підполковника МАКАРЮКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта СОКОРИНСЬКОГО Дмитра Борисовича (посмертно) — майора Нагородити орденом “За мужність” І ступеня ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ГОНТУ Валерія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта КОВАЛЯ Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта ЛОЩЕНОВА Петра Сергійовича — старшого сержанта МОРОЗА Олексія Михайловича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРІЙЧУКА Євгенія Олександровича — капітана АНТОНЮКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата БАЗАЛЕВСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — солдата БІКУСА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата БУЛАТОВСЬКОГО Владислава В’ячеславовича — лейтенанта БУЛКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата ВОРОБЕЯ Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта ГАВРИЛЬЧИКА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата ГРУЩИНСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ДУБСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата ЖУКА Андрія Сергійовича — старшого солдата ЗІНЧЕНКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата ІЩЕНКА Костянтина Сергійовича — капітана КИРИЛЮКА Дениса Миколайовича — майора КІНДЗЕРСЬКОГО Михайла Леонідовича (посмертно) — сержанта КЛЯПКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата КРУКА Віктора Олександровича (посмертно) — солдата КУЗНЕЦОВА Артема Сергійовича — сержанта ЛИСЕНКА Андрія Борисовича — капітана ЛІСКЕВИЧА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата ЛЯШУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата МАРЦЬОХУ Леоніда Сергійовича (посмертно) — солдата НЕЧИПОРУКА Олега Івановича — полковника НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — капітана ОПАЛЬКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата ОСТАПКА Олексія Миколайовича — підполковника ПОТАПЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ПРИМОЧЕНКА Бориса Костянтиновича — лейтенанта ПРОЗОРОВСЬКОГО Сергія Івановича (посмертно) — солдата ПРОКОПЕНКА Ярослава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата ПРОНЦЕВИЧА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта САВЧЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — старшого солдата СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — підполковника СТЕПАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ФІШЕРА Сергія Сергійовича — майора ХАНКА Артема Олександровича — капітана ЧИРКА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата ШАГІЄВА Сергія Радомесовича (посмертно) — солдата ШЕВЧЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта ШЕВЧУКА Богдана Олександровича — капітана ЩЕПІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата ЩОГОЛЕВА Дмитра Ігоровича — капітана ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта ЯЦЮКА Анатолія Івановича (посмертно) — солдата Нагородити орденом Данила Галицького БАЛЯЄВА Павла Володимировича — підполковника БОЛОБАНА Віталія Аркадійовича — полковника ГУДЗІЯ Олега Михайловича — капітана ЗАРЕМБУ Геннадія Валерійовича — полковника КЛИМЕНКА Миколу Юрійовича — підполковника КЛУБНІКІНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта КОСТИРКА Дмитра Сергійовича — майора КУЧЕРЯВОГО Олександра Миколайовича — підполковника МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора ПЕТРЕНКА Артура Олеговича — старшого лейтенанта ПЄШКОВА Олександра Васильовича — підполковника ЩЕРБІНІНА Василя Вікторовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АВЕРІНОВА Сергія Васильовича — солдата АЖИБУЛАТОВА Василя Валерійовича — сержанта АНДРОЩУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта АНДРЮЩЕНКА Арсенія Олексійовича — старшого лейтенанта БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта БАРСУКА Олексія Олеговича — молодшого сержанта БИРЧЕНКА Дениса Євгенійовича — лейтенанта БОЄЧКА Назарія Ярославовича — старшого лейтенанта БОЛБАТА Олексія Геннадійовича — капітана БРОВКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта ВЄТРОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта ВОДЯНИЦЬКОГО Олексія Вікторовича — штаб-сержанта ВОЛИНЦЯ Миколу Миколайовича — штаб-сержанта ГАРАБАЖІЯ Анатолія Григоровича — старшого лейтенанта ГЕРАСИМЕНКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта ГОЛОВАЧА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта ГОРБУЛЯ Володимира Петровича — полковника ДЕНИСЕВИЧА Михайла Олександровича — старшого солдата ДІГТЯРА Юрія Валерійовича — капітана ДОРОШЕНКА Дмитра Владиславовича — сержанта ЖОРНОКЛЕЯ Івана Сергійовича — старшого солдата ЖУКОВУ Тетяну Геннадіївну — молодшого сержанта ІГНАТІЄНКА Олександра Михайловича — полковника ІЩЕНКА Леоніда Олександровича — капітана КИКИНУ Андрія Васильовича — майора КОВАЛЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата КОЗУБЕНКА Івана Олександровича — капітана КОЛЕСНИКА Андрія Вікторовича — підполковника КОРНІЄНКА Владислава Ігоровича — солдата КУРСАЯ Юрія Ярославовича — солдата ЛАДАНАЯ Михайла Івановича — полковника медичної служби ЛЕВАНДОВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата ЛЕВЧЕНКА Миколу Вячеславовича — солдата ЛИТОВЧЕНКА Валерія В’ячеславовича — старшого лейтенанта ЛІПУНОВА Василя Володимировича — сержанта ЛОМАКУ Василя Васильовича — старшого лейтенанта ЛОСЯ Олексія Олексійовича — старшого сержанта МАЛЮГУ Володимира Ярославовича (посмертно) — головного сержанта ОМЕЛЬЯНЕНКА Сергія Миколайовича — капітана ОНИЩУК Марію Василівну — старшого сержанта ПАНЧЕНКА Дмитра Івановича — головного сержанта ПАРАХІНА Вячеслава Валерійовича — штаб-сержанта ПЕТРЕНКА Романа Олександровича — солдата ПЛАСТУНОВА Віталія Олександровича — капітана РАДЧЕНКА Анатолія Івановича — штаб-сержанта РУБЕЛЯ Дмитра Миколайовича — капітана РУДЕНКА Олега Ігоровича — старшого сержанта РЯБІНІНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта СВЕРЛОВИЧА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта СЕЧКО Катерину Сергіївну — старшого лейтенанта СНІГУРСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта СУБОТУ Віталія Геннадійовича — головного сержанта СУКА Євгена Миколайовича — капітана ТУМІЛЕВИЧА Євгена Костянтиновича — старшого лейтенанта ФРОЛОВА Владислава Романовича — капітана ХАРКЕВИЧА Артура Романовича — солдата ШАПОВАЛА Романа Юрійовича — капітана ШКАРБУНА Василя Миколайовича — старшого сержанта ШМАТА Дмитра Анатолійовича — старшого лейтенанта ШУМСЬКОГО Олександра Антоновича — капітана Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня БЕЗУГЛОВА Андрія Геннадійовича — підполковника ПАЛАГУТУ Віталія Вікторовича — полковника САВЧЕНКА Дениса Сергійовича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОРОВКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта БРУСЄНЦЕВА Владислава Олексійовича — солдата ВИСОЦЬКОГО Олександра Володимировича — капітана ГАНЖУ Романа Миколайовича — майора ГРЕЧКУ Євгена Олександровича — старшого солдата ІВАНОВА Віктора Євгенійовича — сержанта КАЛАШНИКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта КАЛОВА Сергія Івановича — капітана КАНЦИДАЙЛА Олександра Олександровича — майора КІРІЮ Зурабі Хутайовича — старшого лейтенанта КУЛЬБАЧНОГО Максима Миколайовича — сержанта МОХОВА Олексія Володимировича — старшого солдата МУРИЗІНА Бориса Олексійовича — старшого лейтенанта НЕЛІНЯ Дмитра Павловича — підполковника ПАВЛЕНКА Олександра Сергійовича — майора РЄПНІКОВА Віталія Юрійовича — старшого сержанта СВЯЩЕНКА Олексія Сергійовича — солдата СТАРУСЄВА Максима Михайловича — штаб-сержанта СТЕФАНІКУ Віталія Ігоровича — солдата ТРІНКМАН Анну Миколаївну — солдата УЖАКІНА Костянтина Олександровича — капітана ФЕЩЕНКА Андрія Леонідовича — капітана ШЕВЧУКА Олега Вікторовича — солдата ЮРЧЕНКА Ігоря Григоровича — молодшого сержанта Нагородити медаллю “За врятоване життя” БОНДАРУКА Богдана Андрійовича — підполковника медичної служби. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 2 серпня 2022 року