Двома указами президент нагородив понад 330 воїнів ЗСУ та представників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР; 56 – посмертно. СПИСКИ

Сайт президента України оприлюднив тексти ще двох указів про нагородження військовослужбовців та силовиків орденами й медалями за відбиття російської агресії.
Указом №551/2022 від 2 серпня відзначені 167 воїнів ЗСУ, з них 32 – посмертно.
Повними кавалерами ордену Богдана Хмельницького стали полковник Олексій Вуколов та підполковник Ігор Малинко.
Указ №548/2022 від 1 серпня вшановує військовослужбовців та співробітників НГУ, ДПСУ, ДСНС, ДБР. Нагороджені 166 осіб, із них 24 – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ВУКОЛОВА Олексія Валентиновича — полковника
МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — полковника
ГРУЗЕВИЧА Олександра Степановича — бригадного генерала
ДРАЧУКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта
КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковника
ПАЗЕВИЧА Віталія Сергійовича — полковника
ТЮХА Руслана Петровича (посмертно) — полковника
ШВЕЦЯ Максима Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВОВКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
ГОЛИКА Віталія Анатолійовича — майора
ГУБАРЧУКА Андрія Івановича — підполковника
ДИТЮКА Миколу Вікторовича — полковника
ЗЕЛІНСЬКОГО Євгенія Валерійовича — майора
ІВАЩЕНКА Сергія Володимировича — підполковника
МАКАРЮКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
СОКОРИНСЬКОГО Дмитра Борисовича (посмертно) — майора
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГОНТУ Валерія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
КОВАЛЯ Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта
ЛОЩЕНОВА Петра Сергійовича — старшого сержанта
МОРОЗА Олексія Михайловича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРІЙЧУКА Євгенія Олександровича — капітана
АНТОНЮКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
БАЗАЛЕВСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
БІКУСА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БУЛАТОВСЬКОГО Владислава В’ячеславовича — лейтенанта
БУЛКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
ВОРОБЕЯ Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ГАВРИЛЬЧИКА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
ГРУЩИНСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ДУБСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
ЖУКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
ЗІНЧЕНКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
ІЩЕНКА Костянтина Сергійовича — капітана
КИРИЛЮКА Дениса Миколайовича — майора
КІНДЗЕРСЬКОГО Михайла Леонідовича (посмертно) — сержанта
КЛЯПКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
КРУКА Віктора Олександровича (посмертно) — солдата
КУЗНЕЦОВА Артема Сергійовича — сержанта
ЛИСЕНКА Андрія Борисовича — капітана
ЛІСКЕВИЧА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
ЛЯШУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
МАРЦЬОХУ Леоніда Сергійовича (посмертно) — солдата
НЕЧИПОРУКА Олега Івановича — полковника
НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — капітана
ОПАЛЬКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ОСТАПКА Олексія Миколайовича — підполковника
ПОТАПЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ПРИМОЧЕНКА Бориса Костянтиновича — лейтенанта
ПРОЗОРОВСЬКОГО Сергія Івановича (посмертно) — солдата
ПРОКОПЕНКА Ярослава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ПРОНЦЕВИЧА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
САВЧЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — старшого солдата
СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — підполковника
СТЕПАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ФІШЕРА Сергія Сергійовича — майора
ХАНКА Артема Олександровича — капітана
ЧИРКА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ШАБЕЛЬНОГО Владислава Олександровича — старшого солдата
ШАГІЄВА Сергія Радомесовича (посмертно) — солдата
ШЕВЧЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Богдана Олександровича — капітана
ЩЕПІНА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЩОГОЛЕВА Дмитра Ігоровича — капітана
ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
ЯЦЮКА Анатолія Івановича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БАЛЯЄВА Павла Володимировича — підполковника
БОЛОБАНА Віталія Аркадійовича — полковника
ГУДЗІЯ Олега Михайловича — капітана
ЗАРЕМБУ Геннадія Валерійовича — полковника
КЛИМЕНКА Миколу Юрійовича — підполковника
КЛУБНІКІНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
КОСТИРКА Дмитра Сергійовича — майора
КУЧЕРЯВОГО Олександра Миколайовича — підполковника
МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора
ПЕТРЕНКА Артура Олеговича — старшого лейтенанта
ПЄШКОВА Олександра Васильовича — підполковника
ЩЕРБІНІНА Василя Вікторовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АВЕРІНОВА Сергія Васильовича — солдата
АЖИБУЛАТОВА Василя Валерійовича — сержанта
АНДРОЩУКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта
АНДРЮЩЕНКА Арсенія Олексійовича — старшого лейтенанта
БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
БАРСУКА Олексія Олеговича — молодшого сержанта
БИРЧЕНКА Дениса Євгенійовича — лейтенанта
БОЄЧКА Назарія Ярославовича — старшого лейтенанта
БОЛБАТА Олексія Геннадійовича — капітана
БРОВКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта
ВЄТРОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ВОДЯНИЦЬКОГО Олексія Вікторовича — штаб-сержанта
ВОЛИНЦЯ Миколу Миколайовича — штаб-сержанта
ГАРАБАЖІЯ Анатолія Григоровича — старшого лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта
ГОЛОВАЧА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта
ГОРБУЛЯ Володимира Петровича — полковника
ДЕНИСЕВИЧА Михайла Олександровича — старшого солдата
ДІГТЯРА Юрія Валерійовича — капітана
ДОРОШЕНКА Дмитра Владиславовича — сержанта
ЖОРНОКЛЕЯ Івана Сергійовича — старшого солдата
ЖУКОВУ Тетяну Геннадіївну — молодшого сержанта
ІГНАТІЄНКА Олександра Михайловича — полковника
ІЩЕНКА Леоніда Олександровича — капітана
КИКИНУ Андрія Васильовича — майора
КОВАЛЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата
КОЗУБЕНКА Івана Олександровича — капітана
КОЛЕСНИКА Андрія Вікторовича — підполковника
КОРНІЄНКА Владислава Ігоровича — солдата
КУРСАЯ Юрія Ярославовича — солдата
ЛАДАНАЯ Михайла Івановича — полковника медичної служби
ЛЕВАНДОВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Миколу Вячеславовича — солдата
ЛИТОВЧЕНКА Валерія В’ячеславовича — старшого лейтенанта
ЛІПУНОВА Василя Володимировича — сержанта
ЛОМАКУ Василя Васильовича — старшого лейтенанта
ЛОСЯ Олексія Олексійовича — старшого сержанта
МАЛЮГУ Володимира Ярославовича (посмертно) — головного сержанта
ОМЕЛЬЯНЕНКА Сергія Миколайовича — капітана
ОНИЩУК Марію Василівну — старшого сержанта
ПАНЧЕНКА Дмитра Івановича — головного сержанта
ПАРАХІНА Вячеслава Валерійовича — штаб-сержанта
ПЕТРЕНКА Романа Олександровича — солдата
ПЛАСТУНОВА Віталія Олександровича — капітана
РАДЧЕНКА Анатолія Івановича — штаб-сержанта
РУБЕЛЯ Дмитра Миколайовича — капітана
РУДЕНКА Олега Ігоровича — старшого сержанта
РЯБІНІНА Вадима Олександровича — старшого лейтенанта
СВЕРЛОВИЧА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
СЕЧКО Катерину Сергіївну — старшого лейтенанта
СНІГУРСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта
СУБОТУ Віталія Геннадійовича — головного сержанта
СУКА Євгена Миколайовича — капітана
ТУМІЛЕВИЧА Євгена Костянтиновича — старшого лейтенанта
ФРОЛОВА Владислава Романовича — капітана
ХАРКЕВИЧА Артура Романовича — солдата
ШАПОВАЛА Романа Юрійовича — капітана
ШКАРБУНА Василя Миколайовича — старшого сержанта
ШМАТА Дмитра Анатолійовича — старшого лейтенанта
ШУМСЬКОГО Олександра Антоновича — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
БЕЗУГЛОВА Андрія Геннадійовича — підполковника
ПАЛАГУТУ Віталія Вікторовича — полковника
САВЧЕНКА Дениса Сергійовича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОРОВКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта
БРУСЄНЦЕВА Владислава Олексійовича — солдата
ВИСОЦЬКОГО Олександра Володимировича — капітана
ГАНЖУ Романа Миколайовича — майора
ГРЕЧКУ Євгена Олександровича — старшого солдата
ІВАНОВА Віктора Євгенійовича — сержанта
КАЛАШНИКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
КАЛОВА Сергія Івановича — капітана
КАНЦИДАЙЛА Олександра Олександровича — майора
КІРІЮ Зурабі Хутайовича — старшого лейтенанта
КУЛЬБАЧНОГО Максима Миколайовича — сержанта
МОХОВА Олексія Володимировича — старшого солдата
МУРИЗІНА Бориса Олексійовича — старшого лейтенанта
НЕЛІНЯ Дмитра Павловича — підполковника
ПАВЛЕНКА Олександра Сергійовича — майора
РЄПНІКОВА Віталія Юрійовича — старшого сержанта
СВЯЩЕНКА Олексія Сергійовича — солдата
СТАРУСЄВА Максима Михайловича — штаб-сержанта
СТЕФАНІКУ Віталія Ігоровича — солдата
ТРІНКМАН Анну Миколаївну — солдата
УЖАКІНА Костянтина Олександровича — капітана
ФЕЩЕНКА Андрія Леонідовича — капітана
ШЕВЧУКА Олега Вікторовича — солдата
ЮРЧЕНКА Ігоря Григоровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БОНДАРУКА Богдана Андрійовича — підполковника медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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