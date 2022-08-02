США ввели санкції проти Кабаєвої і колаборантів із окупованих РФ територій

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило “чорний список” підсанкційних осіб із Російської Федерації. Туди додали російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву.

Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує “Європейська правда”.

Крім того, під санкції потрапили низка колаборантів Росії на окупованих територіях – зокрема Кирило Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо і “мер” Маріуполя Константин Іващенко.

Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк “Сколково”, співвласника “Фосагро” Андрія Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат (його власника – Віктора Рашнікова), колишнього головного співвласника “Трубної металургійної компанії” Дмитра Пумпянського, засновника “Єврохіму” та СУЕК Андрія Мельніченка, співвласника аеропорту “Шереметьєво” Олександра Пономаренка.

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