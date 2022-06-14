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У Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Сальдо, – екснардеп

14/06/2022 16:07

У захопленому російськими військовими Херсоні біля будівлі “обладміністрації” підірвано службовий автомобіль екс-мера, а тепер колаборанта Володимира Сальдо, призначеного окупантами головою влади регіону.

Про це ексдепутат та боєць ЗСУ Андрій Немировський повідомляє на своїй сторінці у ФБ у вівторок, 14 червня.

За інформацією Немировського, Сальдо та його охоронці в момент вибуху перебували в автомобілі та зараз їх везуть у реанімацію.

Володимир Сальдо – призначений окупантами “голова Херсонської області”. Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від “Партії регіонів” (2012-2014 рр.).

У березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого “Комітет порятунку миру та порядку”.

Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт РФ. Окупанти призначили Сальдо т.зв. “главою Херсонської обладміністрації” ще 26 квітня. У відповідь українські партизани призначили винагороду за голову колаборанта в 500 тис. грн, а після того, як він отримав російські паспорти, нагороду було подвоєно.

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