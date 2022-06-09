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На Херсонщині фермери розстріляли військових РФ, які прийшли красти техніку та врожай

09/06/2022 13:02

На території тимчасово окупованої Херсонщини фермери розстріляли російських військових, які приїхали до них, щоб змусити продати врожай за низькими цінами та викрасти сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє видання “Телеграф”.

Журналістам про випадок розповіли самі фермери, які попросили не зазначати їхніх імен та місцеперебування. Окупанти приїхали до них озброєними та вимагали віддати ключі від комбайна. Під час сутички підприємці, за їхніми словами, застрелили двох росіян, а ще декількох поранили. 

“Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку “на потреби армії”. Коли ми не погодилися, то почали ще більше “бикувати”. Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє 200-х, ще парочка 300-х втекли. Чекаємо на нові візити”, – розповів підприємець. 

Херсонські фермери кажуть, що їх дедалі активніше схиляють до продажу готової продукції за низькими цінами та намагаються змусити вирощувати новий урожай.

“Нам прямо кажуть — або саджаєте ви, або саджаємо ми (до в’язниці. — Н.). Ми бачимо, що вони тут нічого не робитимуть. Вони вміють тільки грабувати та знищувати. Ми поки не знаємо, як бути, намагаємось об’єднатися і чекаємо на звільнення. Ті, хто більший, може хоча б вести якийсь діалог, а дрібні фермери в селах страждають куди більше, у них можуть просто забрати зерно чи овочі, нічого не питаючи”, – каже фермер. 

На Херсонщині посівну цього року розпочали у квітні й проводять її попри дефіцит пального, добрив та засобів для захисту рослин, а також під обстрілами російських військових та на полях, частина з яких замінована. Російські військові забирають у власність цілі агропідприємства в регіоні та силою змушують працювати робітників.

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