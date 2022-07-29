Кулеба закликав визнати Росію державою-терористом після атаки на колонію з українськими полоненими

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати Російську Федерацію державою-терористом після російської атаки на колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де загарбники утримували українських військовополонених.

Про це урядовець заявив у п’ятницю, 29 липня, в твіттері.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

“Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом”, – заявив він.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, які не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл колонії. Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули понад 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, вранці там розбирають завали. Звідти вже поширюють шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість повідомили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська минулої ночі відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

Водночас “Медійна ініціатива за права людини” з посилання на джерела заявила, що в пенітенціарній установі в окупованому селищі Оленівка, де утримувалися українські полонені, не було обстрілу, а пролунав вибух.

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