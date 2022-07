Кулеба закликав визнати Росію державою-терористом після атаки на колонію з українськими полоненими

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати Російську Федерацію державою-терористом після російської атаки на колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де загарбники утримували українських військовополонених.

Про це урядовець заявив у п’ятницю, 29 липня, в твіттері.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022