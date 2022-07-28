М’ясні консерви — це зручно і смачно, обираємо разом ℗

М’ясні консерви здатні виручити в будь-якій ситуації — у похід, на риболовлю, на пікнік або просто якщо несподівано приїхали гості. Це може бути й каша з м’ясом, і класична тушкованка, і навіть ковбаски чи голубці. Вибираючи такий продукт, потрібно уважно читати етикетку, щоби купити дійсно якісний, натуральний і безпечний продукт.
Поради щодо вибору м’ясної консерви
Вибрати м’ясні консерви на https://turbo.ua/category/mjasna-konservatsija не складе труднощів — сьогодні купувати товари онлайн зручніше та безпечніше, ніж у звичайних супермаркетах. В онлайн-магазині нам доступно все — якісне фото, склад, етикетка та інші дані. На що звернути увагу під час вибору, щоби тушкованка була смачною й не стала причиною отруєння:
- Обов’язково читайте склад — важливо зрозуміти, де в списку стоїть м’ясо. Чим воно вище і ближче до початку, тим більший відсоток його вмісту в складі.
- Порівняйте ціни з аналогічними продуктами — якщо знайдете такі ж консерви, але дешевші, не сумнівайтеся — замість м’яса в складі субпродукти.
- Нормативні документи. Тут усе як із маслом чи морозивом — є ДСТУ, а є ТУ. Зазвичай товари, які виготовлені за ДСТУ, відповідають необхідним стандартам якості.
- Маркування. Продукт може бути «м’ясний», «з вмістом м’яса», «рослинно-м’ясний» тощо. А також самі консерви можуть бути стерилізованими або пастеризованими. Також у маркуванні має бути зазначений тип консерви — із шинки, фаршу, шматками, у вигляді паштету або рубана.
Різновиди консервів: що вони означають?
Виділяють кілька видів м’ясних консервів:
- Шинкові. Їх роблять зі шматочків м’яса з жилами. Виглядають такі консерви як желе, яке зберігає форму навіть після того, як його витягнути із баночки. Такі консерви можна навіть нарізати на бутерброди.
- Шматкові. Інгредієнти для них відповідно подрібнюють шматками, вагою орієнтовно 30 грамів. Їх можуть тушкувати, заливати власним соком, бульйоном чи желе.
- Пастеризовані. Це консерви, які під час приготування нагрівають до температури менше, ніж 100 градусів.
- Паштетні. Це консерви в’язкого типу, зазвичай легко мажуться. Виготовляються з м’ясних інгредієнтів, найчастіше з додаванням субпродуктів.
- Рублені. М’ясо для таких консервів рубається на невеликі шматочки, які перемішуються з жиром чи желе.
- Стерилізовані. Ці консерви нагрівають за температури понад 100 градусів. Вважаються найбільш безпечними.
- З фаршу. Ці консерви виглядають як фарш, можуть мати як однорідну, так і неоднорідну текстуру. Форму після вилучення з банки добре зберігають. Також це можуть бути продукти в соусі, жирі, желе чи бульйоні.
- Окремий клас — консерви для дитячого харчування.
Різновиди основ м’ясних консервів
За складом консерви з м’яса можуть бути:
- М’ясними. Вони містять від 60 % м’ясних інгредієнтів. Рослинних компонентів у складі немає.
- М’ясо-рослинними. Тут у складі від 30 до 60 % м’ясної основи із використанням рослинних складників.
- Рослинно-м’ясними. У таких консервах 5–30 % м’ясних інгредієнтів, решта — рослинні компоненти.
- М’ясо-місткими. У них від 5 % до 60 % м’ясних інгредієнтів. Рослинних компонентів у складі немає.
- Аналогами. Ці продукти містять до 5 % м’ясних компонентів.
Тепер ви знаєте про вибір консервів усе, що потрібно. Вибирайте найякісніші склади з високим вмістом м’яса, читайте маркування та етикетку. І тоді пікнік з улюбленою тушкованкою точно буде безпечним для здоров’я, та ще і смачним!
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