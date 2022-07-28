М’ясні консерви — це зручно і смачно, обираємо разом ℗

М’ясні консерви здатні виручити в будь-якій ситуації — у похід, на риболовлю, на пікнік або просто якщо несподівано приїхали гості. Це може бути й каша з м’ясом, і класична тушкованка, і навіть ковбаски чи голубці. Вибираючи такий продукт, потрібно уважно читати етикетку, щоби купити дійсно якісний, натуральний і безпечний продукт.

Поради щодо вибору м’ясної консерви

Вибрати м’ясні консерви на https://turbo.ua/category/mjasna-konservatsija не складе труднощів — сьогодні купувати товари онлайн зручніше та безпечніше, ніж у звичайних супермаркетах. В онлайн-магазині нам доступно все — якісне фото, склад, етикетка та інші дані. На що звернути увагу під час вибору, щоби тушкованка була смачною й не стала причиною отруєння:

Обов’язково читайте склад — важливо зрозуміти, де в списку стоїть м’ясо. Чим воно вище і ближче до початку, тим більший відсоток його вмісту в складі.

Порівняйте ціни з аналогічними продуктами — якщо знайдете такі ж консерви, але дешевші, не сумнівайтеся — замість м’яса в складі субпродукти.

Нормативні документи. Тут усе як із маслом чи морозивом — є ДСТУ, а є ТУ. Зазвичай товари, які виготовлені за ДСТУ, відповідають необхідним стандартам якості.

Маркування. Продукт може бути «м’ясний», «з вмістом м’яса», «рослинно-м’ясний» тощо. А також самі консерви можуть бути стерилізованими або пастеризованими. Також у маркуванні має бути зазначений тип консерви — із шинки, фаршу, шматками, у вигляді паштету або рубана.

Різновиди консервів: що вони означають?

Виділяють кілька видів м’ясних консервів:

Шинкові. Їх роблять зі шматочків м’яса з жилами. Виглядають такі консерви як желе, яке зберігає форму навіть після того, як його витягнути із баночки. Такі консерви можна навіть нарізати на бутерброди. Шматкові. Інгредієнти для них відповідно подрібнюють шматками, вагою орієнтовно 30 грамів. Їх можуть тушкувати, заливати власним соком, бульйоном чи желе. Пастеризовані. Це консерви, які під час приготування нагрівають до температури менше, ніж 100 градусів. Паштетні. Це консерви в’язкого типу, зазвичай легко мажуться. Виготовляються з м’ясних інгредієнтів, найчастіше з додаванням субпродуктів. Рублені. М’ясо для таких консервів рубається на невеликі шматочки, які перемішуються з жиром чи желе. Стерилізовані. Ці консерви нагрівають за температури понад 100 градусів. Вважаються найбільш безпечними. З фаршу. Ці консерви виглядають як фарш, можуть мати як однорідну, так і неоднорідну текстуру. Форму після вилучення з банки добре зберігають. Також це можуть бути продукти в соусі, жирі, желе чи бульйоні. Окремий клас — консерви для дитячого харчування.

Різновиди основ м’ясних консервів

За складом консерви з м’яса можуть бути:

М’ясними. Вони містять від 60 % м’ясних інгредієнтів. Рослинних компонентів у складі немає.

М’ясо-рослинними. Тут у складі від 30 до 60 % м’ясної основи із використанням рослинних складників.

Рослинно-м’ясними. У таких консервах 5–30 % м’ясних інгредієнтів, решта — рослинні компоненти.

М’ясо-місткими. У них від 5 % до 60 % м’ясних інгредієнтів. Рослинних компонентів у складі немає.

Аналогами. Ці продукти містять до 5 % м’ясних компонентів.

Тепер ви знаєте про вибір консервів усе, що потрібно. Вибирайте найякісніші склади з високим вмістом м’яса, читайте маркування та етикетку. І тоді пікнік з улюбленою тушкованкою точно буде безпечним для здоров’я, та ще і смачним!

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