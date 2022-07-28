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Після кожного підірваного мосту чи колії на окупованій території я краще засинаю, – Галаган

28/07/2022 15:35

Сили спеціальних операцій ЗСУ наразі курують Рух опору, проводять інформаційно-психологічні операції та проводять чимало бойової роботи.

Про це розповів у лаконічному інтерв’ю “Радіо Свобода” генерал-майор Григорій Галаган, який на момент розмови з журналісткою ще очолював ССО.

Так, з його слів, спецпризначенці саме бойову роботу називають “кінетичними діями”.

“Така кінетика, що після кожних підірваних на окупованих територіях колії чи мосту я краще засинаю. Стосовно ІПСО (інформаційно-психологічних операцій – Н.), їх ми проводимо на багатьох рівнях. Коли противник здається в полон цілими підрозділами, коли російські матері мітингують, відмовляючись посилати синів на війну, – це успіх”, – каже вже екскомандувач ССО.

“Тут справа навіть не в операціях інформаційних або психологічних. Інколи достатньо просто донести правду тим, хто позбавлений доступу до іншої інформації, крім тієї брехні й пропаганди, що ллються з екранів російських телевізорів. Наше завдання – зламати ворога в будь-який спосіб. Зламаємо – переможемо”, – додав він.

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