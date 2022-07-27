Home / Війна / Перед анексією РФ хоче окупувати більше територій України, але навряд чи зможе, – ISW

Перед анексією РФ хоче окупувати більше територій України, але навряд чи зможе, – ISW

27/07/2022 11:12

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація має на меті захопити ще територій України перед проведенням референдумів і анексією.

Про це ISW інформує у зведенні за 26 липня.

Керівництво, яке підтримується Росією, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до “референдумів” щодо приєднання цих територій до Російської Федерації.

“Заступник міністра інформації” так званої “ДНР” Даніїл Безсонов 25 липня заявив, що фейкова “республіка” розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські та західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях у першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Підтримувана Росією окупаційна так звана влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.
  • Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.
  • Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов’янськ.
  • Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.
  • Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.
  • Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.
  • Витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих “референдумів”.

Читайте також:
“Не лише “Л/ДНР”: Лавров заявив, що “географічні завдання” Росії у війні змінилися

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора, що передавав білорусам дані про позиції ЗСУ

У Рівненській області викрили зловмисника, який передавав інформацію білоруським правоохоронцям про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення військових і техніки ЗСУ на території заходу України. Про це в середу, 27...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse