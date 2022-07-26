Окупанти розглядають питання перейменування Маріуполя

Ще троє бойовиків “ДНР” отримали по 15 років за ґратами, – СБУ

Суд визнав ще трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” винними у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років. Про це...