Окупанти розглядають питання перейменування Маріуполя

Росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився, сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов. Логічно, чого там”, – написав Андрющенко.
Як писала “Новинарня“, окупанти в Маріуполі зруйнували мозаїки Алли Горської.
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