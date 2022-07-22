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Окупанти в Маріуполі зруйнували мозаїки Алли Горської

22/07/2022 14:53

Російські окупанти в Маріуполі зруйнували мозаїки української художниці та дисидентки Алли Горської.

Світлини поширила у п’ятницю, 22 липня, спільнота “Маріуполь у вигнанні”.

“Судячи зі світлин, ще є шанс відреставрувати унікальні пам’ятки. Мова йде про дві мозаїки — “Дерево життя” і “Боривітер”. Вони з’явилися у Маріуполі навесні 1967 року. Крім Алли Горської та її чоловіка Віктора Зарецького над мозаїками працювали Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько, Василь Парахін та Надія Світлична. Вони виконували замовлення щодо оздоблення тодішнього ресторану “Україна”. Трохи згодом у цьому ж приміщенні створили мозаїчне панно за ескізом Горської “Квітуча Україна” — не бачу його на світлинах, і неясно, чи воно збереглося і в якому стані”, – пише про інцидент журналістка Вікторія Кобиляцька. 

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